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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Fransa'ya "sömürgecilik" tepkisi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkesinin Fransa ile ilişkileri hakkında yaptığı değerlendirmede "Fransa sömürgeci kompleksinden kurtulmalıdır. Aynı şekilde Cezayir de sömürülen ülke kompleksinden kurtulmalıdır" dedi

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Fransa'ya
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AA

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Fransa’nın artık sömürgeci, Cezayir’in de sömürülen ülke kompleksinden kurtulması gerektiğini kaydetti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı’nın yazılı açıklamasında, Tebbun’un, ülkesinin Fransa ile ilişkileri başta olmak üzere, küresel ve bölgesel meselelere ilişkin Le Figaro gazetesine açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre; Tebbun, Cezayir-Fransa ilişkilerine dair, “Fransa sömürgeci kompleksinden kurtulmalıdır. Aynı şekilde Cezayir de sömürülen ülke kompleksinden kurtulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Fransa’nın Cezayir vatandaşlarına yeniden vize vermeye başlamasını olumlu bir adım olarak değerlendiren Tebbun, bu bağlamda Cezayir’in Fransa’dan bağımsızlığını sağlayan Evian Anlaşmaları’na işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, aşırılık yanlısı bazı Cezayirlilerin Fransa’daki eylemlerinin gerekçelerinin bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, aşırılığın Cezayir’den kaynaklanmadığını, Cezayir’in Fransa’dan Suriye gibi bazı ülkelere giden aşırılık yanlısı Cezayirlilerden de sorumlu olmadığını ifade etti.

Fransa’nın Cezayir’den daha fazla doğal gaz ithal etme talebinde bulunmadığını belirten Tebbun, Fransızcanın da ülkesinde halka empoze edilmeyeceğini, tercihin Cezayirli ailelerin elinde olduğunu kaydetti.

Tebbun, Fransa’ya, Cezayir’in Sahra Çölü’nde gerçekleştirdiği nükleer deneme atıklarını temizlemesi çağrısında da bulunarak, Paris yönetiminin deneylerin gerçekleştirildiği bölgede zarar gören Cezayirlilerle ilgilenmesi gerektiğini dile getirdi.

Fransa’ya 2023 yılında resmi bir ziyarette bulunacağını belirten Tebbun, iki ülke arasındaki ilişkileri kurtaracak yeni nesli yetiştirmenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un iradesine bağlı olduğunu vurguladı.

BÖLGESEL GELİŞMELER

Abdülmecid Tebbun, Afrika’nın Sahel bölgesinde süregelen teröre de değinerek, “Sahel'deki terörden korkmuyorum çünkü, onu yenebiliriz. Oldukça perişan bir durum yaşanıyor ve ekonomik kalkınmadan başka çözüm yok." değerlendirmesini yaptı.

Cezayir’in Rusya-Ukrayna savaşındaki tavrına ilişkin ise Tebbun, “Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunu desteklemiyorum ama yargılamıyorum da çünkü Cezayir tarafsız bir ülkedir.” ifadelerini kullandı.

Tebbun, Birleşmiş Milletler'in ilhak politikasına işaret ederek, BM'nin sadece Avrupa topraklarının değil, "Golan Tepeleri ile Batı Sahra topraklarının ilhakını da kınaması gerektiğini” vurguladı.

FAS İLE İLİŞKİLER

Cezayir ile Fas arasındaki kopuk ilişkilere de değinen Tebbun, "Fas ile 1963'ten bu yana yaşanan birikimler sonucu ilişkileri kopardık. Fas ile ilişkileri kesmek, savaşa bir alternatifti ve aramızda arabuluculuk mümkün değil." dedi.

Dünya Kupası'ndaki başarısından dolayı Fas Milli Takımını alkışladığını, Fas halkının da Cezayir’in Afrika Kupası’ndaki başarısını alkışladığını belirten Tebbun, Cezayir ile Fransa milli takımları arasında da bir futbol maçının yapılmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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