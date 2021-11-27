Arap Birliği Zirvesi'ne Şam rejimi katılabilir 0:00 / 0:00

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Cezayir devlet televizyonu haberine göre Tebbun, Esad yönetiminin Arap Birliği Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı sorusu üzerine "Aslında Suriye'nin zirvede olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin ayrılanları bir araya getirme amacı güden bir ülke olduklarını söyleyen Tebbun, "Bir Arap Zirvesi düzenlediğimizde, bunun parçalanmış Arap dünyasının yeniden birleşmesi için kapsayıcı olmasını istiyoruz." dedi.

Arap Birliği, 12 Ekim 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almış ve Arap büyükelçilerinin, Esad rejimi sivillere tam koruma taahhüdünü kesin olarak yerine getirene kadar Şam'dan çekilme çağrısında bulunmuştu. Cezayir, söz konusu karar karşısında çekimser tutum sergilemişti.