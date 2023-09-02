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        Haberler Dünya Cezayir’de bina çöktü, minik bebeğin kurtarıldığı anlar gözyaşlarına boğdu

        Cezayir’de bina çöktü, minik bebeğin kurtarıldığı anlar gözyaşlarına boğdu

        Cezayir'de mucize kurtuluş hikayesi. Annaba şehrinde gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada çöken binadan 9 aylık bebeğin kurtuluşu gözyaşlarına boğdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 22:50 Güncelleme: 02.09.2023 - 22:51
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        9 aylık bebeğin inanılmaz kurtuluşu
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        Cezayir'in Annaba şehrinde 5 katlı bir bina, gaz sızıntısından kaynaklanan patlama nedeniyle çöktü. Cezayir Sivil Koruma Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan 9 aylık bir bebeği kurtarmak için harekete geçti.

        Minik bebeği kurtarmak için canla başla çalışan ekipler, bebeği molozların arasından çıkararak kurtardı. Minik bebeğin inanılmaz kurtuluşu herkesi gözyaşlarına boğdu.

        Yetkililer ise patlama nedeniyle yaralanan 12 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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        #Cezayir
        #Annaba
        #haberler
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