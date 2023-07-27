CFR Cluj - Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN
CFR Cluj-Adana Demirspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Romanya ekibi CFR Cluj'a konuk oluyor. Tarihinin ilk Avrupa kupası maçına çıkan mavi-lacivertliler, rakibi karşısında avantajlı bir skor alarak Türkiye'ye dönmek istiyor. CFR Cluj Adana Demirspor maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...
Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Romanya ekibi CFR Cluj ile karşı karşıya geliyor. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden mavi-lacivertliler, Romanya'dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor.
STAT: Dr. Constantin Radulescu
HAKEM: Elchin Masiyev (Azerbaycan)
SAAT: 20.30
YAYIN: TV 8,5
Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Ndiaye
RÖVANŞ 3 AĞUSTOS'TA
Adana Demirspor ile CFR Cluj arasındaki rövanş mücadelesi 3 Ağustos Perşeme günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 21.00'de başlayacak.
Adana Demirspor-CFR Cluj eşleşmesinde tur atlayacak taraf, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek(Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 4'üncü tamamlayan Adana ekibi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanmasıyla, tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.