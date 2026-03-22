Challenger Cup’ta çifte zafer: Göztepe ve Galatasaray Avrupa şampiyonu!

European Aquatics Challenger Cup'ta Erkekler kategorisinde mücadele eden Galatasaray, İstanbul’da oynanan 8’li Final etabında gösterdiği üstün performansla turnuvadaki tüm maçlarını kazanarak namağlup şekilde şampiyon oldu. Finalde Litvanya temsilcisi EVK Zaibas takımını 13–11 mağlup ederek kupayı Türkiye’ye kazandırdı.

Kadınlar kategorisinde ise Göztepe Kadın Sutopu Takımı, Malta’da oynanan Final Four etabında namağlup performansını sürdürerek şampiyonluğa ulaştı. Yarı finalde Portekiz temsilcisi C.F. Portuense’yi 25–3 gibi farklı bir skorla geçen İzmir ekibi, finalde Hırvatistan temsilcisi VK Jadran Split ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi 16-7 skorla kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol yaptığı açıklamada, “Ülkemizi gururlandıran Galatasaray SK ve Göztepe Kadın Sutopu Takımımızı yürekten tebrik ediyor; bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Türk sutopunun uluslararası alandaki yükselişinin artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.