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        Haberler Spor Transfer Chamberlain için 2 kulüp devrede! - Futbol Haberleri

        Chamberlain için 2 kulüp devrede!

        Beşiktaş, Ciro Immobile'nin ardından Alex Oxlade-Chamberlain'in de sözleşmesini feshetmek istiyor. Premier Lig'e yükselen Burnley ile ligden düşen Leicester, tecrübeli oyuncu ile ilgilenen kulüpler arasında.

        Giriş: 07.07.2025 - 14:19 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:19
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        Chamberlain için 2 kulüp devrede!
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        Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in ayrılığı için bekleyiş sürüyor. Siyah-beyazlılar, Ciro Immobile'nin ardından Alex Oxlade-Chamberlain'in de sözleşmesini feshetmek istiyor.

        Bu İngiltere Premier Lig'e yükselen Burnley ile ligden düşen Leicester, tecrübeli oyuncu ile ilgilenen kulüpler arasında.

        Tedavisi nedeniyle ülkesi İngiltere'de bulunan Chamberlain, burada görüşmelerini sürdürürken kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.

        İngiliz futbolcu ayrılığa sıcak baktığını sözlü olarak iletse de pazarlıkların ardından durum netlik kazanacak. Sözleşmesinde son sezonda bulunan Chamberlain, Beşiktaş'tan senelik 3 milyon Euro maaş kazanıyor.

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