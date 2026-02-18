Charli XCX ve Alexander Skarsgard'dan cesur gala stilleri

Charli XCX ve Alexander Skarsgard, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 'The Moment' filminin galasında en cesur görünüm için birbirleriyle yarışır gibi görünüyordu.

Charli, siyah deri ceketinin altına giydiği külot şeklindeki şortlu kombiniyle dikkatleri üzerine çekerken; Alexander Skarsgard, takım elbisenin içine giydiği, göğüs bölgesini açıkta bırakan beyaz saten bir bluzuyla ilginç bir kombin seçmişti.

49 yaşındaki İsveçli oyuncunun sıra dışı tarzı beğeni topladı.

'The Moment' filmi, şarkıcı Charli XCX'in canlandırdığı kurgusal bir şarkıcı karakterinin, şöhretle ve müzik endüstrisinin artan talepleriyle mücadele ederken aynı zamanda arena turnesine hazırlanmasını konu alıyor. İngiliz şarkıcı, sanki onu anlatıyormuş gibi çekilen sahte belgeselde kendisinin abartılı bir versiyonunu canlandırıyor.

Filmde Charli XCX ve Alexander Skarsgard'ın yanı sıra ayrıca Kate Bertlant ve Rachel Sennott da rol alıyor.