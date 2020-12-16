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Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Adalet Sarayı'nda 3’ü gıyaben 14 kişinin yargılandığı davada, mahkemede hazır bulunan 11 sanıktan 6’sına yönelik terör suçlaması kaldırıldı.

Bu sanıklara suç örgütü kurma suçlaması yöneltilirken bir numaralı sanık Ali Rıza Polat, saldırıları düzenlediği belirtilen Saïd ve Chérif Kouachi ve Amédy Coulibaly’ye suç ortaklığı yapmaktan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'HİÇBİR BİLGİM YOK'

Ölen saldırganlardan Amedy Coulibaly'nin arkadaşı olan 35 yaşındaki Polat, mahkemede saldırı planı hakkında hiçbir bilgisi olmadığını savundu.

Davanın Türkiye kökenli Belçika vatandaşı sanığı Metin Karasular ise suç ağının bir parçası olduğu gerekçesiyle sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Silah satın almaya çalışmakla suçlanan Karasular, terör amacıyla hareket etmediğini öne sürmüştü.

Coulibaly’nin gıyaben yargılanan eşi Hayat Boumeddiene de terör eylemine fon sağlamak ve ortaklık etmekten 30 yıl hapse mahkum edildi. Savcıların "IŞİD prensesi" olarak tanımladığı 32 yaşındaki Boumeddiene, mahkemede gıyabında yargılanan üç sanıktan biriydi. Boumeddiene, saldırıların ardından Suriye'ye kaçmıştı.

Sanıkların geri kalanları 4 yıl ila ömür boyu arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Charlie Hebdo dergisinde, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı.

Paris'te 7 ve 9 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine ile bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirmişti. Şüphelilerden 3'ü saldırılar sırasında polisin operasyonuyla öldürülürken saldırıları terör örgütü El-Kaide üstlenmişti.