        Haberler Spor Basketbol NBA Charlotte Hornets'ten Kings'e 44 sayı fark - Basketbol Haberleri

        Charlotte Hornets'ten Kings'e 44 sayı fark

        NBA'de Charlotte Hornets, konuk ettiği Sacramento Kings'i 44 sayı farkla 134-90 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 09:52
        Charlotte Hornets'ten Kings'e büyük fark!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA)'de normal sezon 4 karşılaşmayla birlikte devam etti.

        Charlotte Hornets, Spectrum Center'da karşılaştığı Sacramento Kings'i 134-90'lık skorla mağlup etti.

        Ligde üst üste 4, toplamda 38. galibiyetini elde eden Charlotte'te Coby White 27 sayı, LaMelo Ball 20 sayı ve Moussa Diabate de 17 sayıyla oynadı. Bu sezonki 54. yenilgisini alan Sacramento'da ise Daeqwon Plowden 22 sayı, Devin Carter da 18 sayıyla müsabakayı tamamladı.

        DONOVAN MİTCHELL 42 SAYI ATTI, CLEVELAND EVİNDE KAZANDI

        Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da mücadele ettiği Orlando Magic'i 136-131'lik skorla mağlup etti. Bu sezon art arda 4, toplamda 45. galibiyetini kazanan Cleveland'da Donovan Mitchell 42 sayıyla ön plana çıkarken, James Harden da 26 sayıyla eşlik etti. Ligde 34. kez yenilen Orlando'da ise Paolo Banchero'nun 36 sayısı galibiyete yetmedi.

        REKLAM

        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        Charlotte Hornets: 134 - Sacramento Kings: 90

        New York Knicks: 121 - New Orleans Pelicans: 116

        Cleveland Cavaliers: 136 - Orlando Magic: 131

        Phoenix Suns: 123 - Denver Nuggets: 125

