Chelsea, Premier Lig'in 14. haftasında sahasında geçen günlerde göreve Claudio Ranieri'yi göreve getiren Fulham'ı konuk etti.

Maça hızlı başlayan Chelsea'nin golü bulması da uzun sürmedi. Londra temsilcisi henüz 4. dakikada Pedro'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.

İkinci yarının genelinde üstün olan taraf ise Fulham'dı. Konuk ekip ikinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde birçok pozisyona girerken futbolcular bunları değerlendirmeyi başaramadı.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Ruben Loftus-Cheek, Eden Hazard'ın pasında yaptığı düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

Bu sonuçla puanını 31'e yükselten Chelsea, zirveden daha fazla uzaklaşmadı. Ligin son sırasındaki Fulham ise 8 puanda kaldı.

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