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        Haberler Spor Futbol Chelsea: 6 - Everton: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Chelsea: 6 - Everton: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, evinde Everton'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmada "hat-trick" yapan Cole Palmer, performansıyla dikkat çekti. Cole Palmer (4), Nicolas Jackson ve Alfie Gilchrist'in golleriyle galip gelen Chelsea, puanını 47'ye yükseltti. Everton ise 27 puanda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 00:11 Güncelleme: 16.04.2024 - 00:17
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        Chelsea, Palmer'la gol oldu yağdı!
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        Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında oynanan maçta evinde Everton'ı 6-0 mağlup etti.

        Cole Palmer'ın 13, 18 ve 29. dakikalarda attığı gollerle maça çok hızlı bir başlangıç yapan Chelsea, 44. dakikada Nicolas Jackson'ın golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

        Karşılaşmanın 64. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Palmer'ın penaltıdan attığı golle skoru 5-0'a getiren başkent temsilcisi, 90. dakikada Alfie Gilchrist'in golüyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

        Chelsea bu galibiyetin ardından puanını 47'ye çıkarırken, Everton 27 puanda kaldı.

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