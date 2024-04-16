Chelsea: 6 - Everton: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, evinde Everton'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmada "hat-trick" yapan Cole Palmer, performansıyla dikkat çekti. Cole Palmer (4), Nicolas Jackson ve Alfie Gilchrist'in golleriyle galip gelen Chelsea, puanını 47'ye yükseltti. Everton ise 27 puanda kaldı.
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında oynanan maçta evinde Everton'ı 6-0 mağlup etti.
Cole Palmer'ın 13, 18 ve 29. dakikalarda attığı gollerle maça çok hızlı bir başlangıç yapan Chelsea, 44. dakikada Nicolas Jackson'ın golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın 64. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Palmer'ın penaltıdan attığı golle skoru 5-0'a getiren başkent temsilcisi, 90. dakikada Alfie Gilchrist'in golüyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Chelsea bu galibiyetin ardından puanını 47'ye çıkarırken, Everton 27 puanda kaldı.