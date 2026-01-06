Chelsea'de Liam Rosenior dönemi!

'Matmazel'in darbedilerek öldürüldüğü iddiasına soruşturma

Ankara'da Demetevler Metro İstasyonu'nda 15 yaşındaki 'Matmazel' adlı sokak köpeğinin, belediye görevlileri tarafından darbedilerek öldürüldüğü iddiası ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından soruşturma başlatılırken, görevliler geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. (DHA)