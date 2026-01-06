Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea'de Liam Rosenior dönemi! - Futbol Haberleri

        Chelsea'de Liam Rosenior dönemi!

        Chelsea, Enzo Maresca'dan boşalan teknik direktörlük görevine Liam Rosenior'u getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 14:42 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Chelsea'de Liam Rosenior dönemi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere ekibi Chelsea, Enzo Maresca'dan boşalan teknik direktörlük görevine Liam Rosenior'u getirdi.

        Kulübün açıklamasında, 41 yaşındaki İngiliz teknik adamla 2032'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

        twitter

        Rosenior, kariyerinde Derby County, Hull City ve son olarak Strasbourg'da görev yaptı.

        Maresca yönetiminde Premier Lig'deki son 4 maçta galip gelemeyen Chelsea, 20 hafta sonunda 31 puanla 5. sırada yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 puan elde eden "Maviler", 13. basamakta bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Matmazel'in darbedilerek öldürüldüğü iddiasına soruşturma

        Ankara'da Demetevler Metro İstasyonu'nda 15 yaşındaki 'Matmazel' adlı sokak köpeğinin, belediye görevlileri tarafından darbedilerek öldürüldüğü iddiası ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından soruşturma başlatılırken, görevliler geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!