Chelsea'de Sterling'in sözleşmesi feshedildi!

2022 yılında 56 milyon Euro karşılığında Manchester City'den Chelsea'ye transfer olan İngiliz futbolcu Raheem Sterling'in Londra ekibindeki kariyeri sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester City'den kadromuza kattığımız ve 3,5 sezondur formamızı giyen Raheem Sterling ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı Raheem'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

CHELSEA'NİN EN ÇOK KAZANAN OYUNCULARI ARASINDA Haftalık 325 bin sterlinlik maaşıyla Chelsea'nin en çok kazanan oyuncuları arasında bulunan 31 yaşındaki Sterling, son bir yılı aşkın süredir A takım kadrosunda düzenli olarak forma giymiyordu. Bu durumun ardından tarafların ayrılık kararı aldığı belirtildi.