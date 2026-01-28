Chelsea'de Sterling'in sözleşmesi feshedildi
Chelsea, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Raheem Sterling ile yolların ayrıldığını açıkladı.
2022 yılında 56 milyon Euro karşılığında Manchester City'den Chelsea'ye transfer olan İngiliz futbolcu Raheem Sterling'in Londra ekibindeki kariyeri sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester City'den kadromuza kattığımız ve 3,5 sezondur formamızı giyen Raheem Sterling ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı Raheem'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
CHELSEA'NİN EN ÇOK KAZANAN OYUNCULARI ARASINDA
Haftalık 325 bin sterlinlik maaşıyla Chelsea'nin en çok kazanan oyuncuları arasında bulunan 31 yaşındaki Sterling, son bir yılı aşkın süredir A takım kadrosunda düzenli olarak forma giymiyordu. Bu durumun ardından tarafların ayrılık kararı aldığı belirtildi.
CHELSEA'DEKİ PERFORMANSI
Chelsea formasıyla toplam 81 resmi maça çıkan İngiliz futbolcu, bu karşılaşmalarda 19 gol atarken 15 de asist yaptı.
GELEN TEKLİFLER
Öte yandan BBC'nin haberine göre, Raheem Sterling'e Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ilgi bulunuyor. Juventus ve Bayern Münih'in de aralarında yer aldığı bazı kulüplerin, serbest statüdeki deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.