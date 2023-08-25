Chelsea'den Fenerbahçe'ye yıldız kanat!
Yaptığı yıldız takviyeler ile ses getiren Fenerbahçe'de yeni bir iddaa ortaya atıldı.
Chelsea'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız kanat oyuncusu Hudson-Odoi için Fenerbahçe'nin oyuncu ile ilgilendiği, Chelsea'nin de takımdan ayrılması için tüm kolaylığı sağlayacağı iddaa edildi.
The Daily Express Gazetesi'nde yer alan habere göre Chelsea'nin yeni teknik direktörü Mauro Pochettino Odoi'ye, yeni sezonda kendisini kadroda düşünmediklerini söylediği belirtildi.
Calum Hudson-Odoi, geçtiğimiz sezonu Bayern Leverkusen'de kiralık olarak geçirmişti. Bayern Leverkusen formasını 21 maçta giyerken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Bundesliga'da oynadığı maçlarda 604 dakika sahada kalan Callum Hudson Odoi, 15 Milyon Euro piyasa değeriyle dikkat çekiyor. 23 yaşındaki hem Gana hem de İngiltere pasaportuna sahip futbolcu , hücum hattının her bölgesinde forma giyebiliyor.
Hudson Odoi için, Fulham ve Nottingham Forest'ın da ilgisinin olduğu aktarıldı.