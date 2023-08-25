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        Chelsea'den Fenerbahçe'ye yıldız kanat!

        Yaptığı yıldız takviyeler ile ses getiren Fenerbahçe'de yeni bir iddaa ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 17:04 Güncelleme: 25.08.2023 - 17:05
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        Chelsea'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız kanat oyuncusu Hudson-Odoi için Fenerbahçe'nin oyuncu ile ilgilendiği, Chelsea'nin de takımdan ayrılması için tüm kolaylığı sağlayacağı iddaa edildi.

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        The Daily Express Gazetesi'nde yer alan habere göre Chelsea'nin yeni teknik direktörü Mauro Pochettino Odoi'ye, yeni sezonda kendisini kadroda düşünmediklerini söylediği belirtildi.

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        Calum Hudson-Odoi, geçtiğimiz sezonu Bayern Leverkusen'de kiralık olarak geçirmişti. Bayern Leverkusen formasını 21 maçta giyerken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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        Bundesliga'da oynadığı maçlarda 604 dakika sahada kalan Callum Hudson Odoi, 15 Milyon Euro piyasa değeriyle dikkat çekiyor. 23 yaşındaki hem Gana hem de İngiltere pasaportuna sahip futbolcu , hücum hattının her bölgesinde forma giyebiliyor.

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        Hudson Odoi için, Fulham ve Nottingham Forest'ın da ilgisinin olduğu aktarıldı.

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