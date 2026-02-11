Canlı
        Chelsea evinde Leeds United ile berabere kaldı! - Futbol Haberleri

        Chelsea evinde Leeds United ile berabere kaldı!

        İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea iki farkla öne geçtiği maçta Leeds United ile 2-2 berabere kaldı.

        Giriş: 11.02.2026 - 00:41 Güncelleme: 11.02.2026 - 00:41
        Chelsea evinde 2-0'ı koruyamadı!
        İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea, sahasında Leeds United ile 2-2 berabere kaldı.

        Chelsea'nin gollerini 24. dakikada Joao Pedro ile 58. dakikada penaltıdan Cole Palmer kaydetti. Leeds United'ın golleri ise 67. dakikada penaltıdan Lukas Nmecha ve 73. dakikada Noah Okafor'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 44'e yükseltirken, Leeds United 30 puana ulaştı.

        Chelsea 27. haftada evinde Burnley ile karşılaşacak. Leeds United ise deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

