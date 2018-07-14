Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Antonio Conte ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna İtalyan Maurizio Sarri'yi getirdi. Sarri ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

59 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezon Napoli'nin başında Serie A'da 2. olmuştu. Sarri, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Chelsea'ye ve Premier Lig'e geldiğim için çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir döneme başlıyorum" dedi.

Kariyerinde Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Alessandria, Sorrento ve Empoli kulüplerini çalıştıran Sarri'nin, son 3 sezondur başında bulunduğu Napoli, 2 kez İtalya ligini 2. sırada bitirmişti.

Sarri, 2017'de İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) en iyi teknik direktörü seçilmişti.