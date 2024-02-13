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        Haberler Ekonomi Otomobil Chery 2024'e yeni donanım paketi ile başladı - Otomobil Haberleri

        Chery 2024'e yeni donanım paketi ile başladı

        Çinli otomotiv üreticisi Chery, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerine yeni bir donanım versiyonu ekledi. Yeni nesil bilgi-eğlence sistemine sahip kokpitiyle öne çıkan Avantgarde isimli donanım paketi, serinin en üstüne konumlandırıldı. Şubat ayından itibaren yollara çıkmaya başlayan Avantgarde donanımlı yeni model versiyonlarında yeni nesil kokpit tasarımı bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 13:12 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:12
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        Chery 2024'e yeni donanım ile başladı
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        2023'te Türkiye'ye yeniden giriş yapan Çinli otomotiv üreticisi Chery, 2 SUV modelinde yeni bir donanım versiyonu tanıttı.

        Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro'ya eklenen Avantgarde isimli versiyon, serinin en üstünde konumlandırıldı.

        Yapılan açıklamaya göre, Avantgarde donanımlı Tiggo 7 Pro 1 milyon 603 bin TL, Tiggo 8 Pro ise 1 milyon 793 bin TL’lik lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu.

        Müşterilerinin taleplerini, öneri ve beklentilerini dinleyerek mevcut araçlarının yeni model ve versiyonlarını geliştirip pazara sunduklarını vurgulayan Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, "Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarında önemli bir talep karşısında 1.2 milyonu aşan bir satış hacmi ile rekor bir pazar gerçekleşmesine şahitlik ettik. Ve şunu gördük ki artık Türkiye’de her 2 müşterimizden bir tanesi SUV segmentte bir araca sahip olmak istiyor. Bizler de Chery Türkiye olarak bu çok kısa sürede Türkiye’de toplam otomobil satışlarındaki sıralamada ilk 10 içerisinde yer aldık. Geçen yıl SUV pazarında en çok tercih edilen 4'üncü marka olmayı başardık" dedi.

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        2024 yılında markanın teknolojik gücünü müşterilere ulaştıracaklarını kaydeden Turan, "Bizim için stratejik öneme sahip Türkiye pazarında sürdürülebilirlik adımlarını gerçekleştirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

        Ahu Turan, Chery'nin elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirmek için regülasyonları takip ettiklerini aktararak, şirketin premium SUV markası olarak konumlandırdığı Jaecoo'yu Türkiye'ye getirmek için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        HEM İÇİ VE HEM DIŞI YENİLENDİ

        Tiggo 7 Pro'nunda yeni nesil iç mekan tasarımına yer veriliyor. 24,6 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemi, Type-A ve Type-C arayüzleri, ekran teması değiştirme, sürüş modlarıyla bağlantılı 64 renkli ambiyans aydınlatma, hoparlör sayısı 6 adetten 8 adede çıkan Sony ses sistemi, ön koltuklarda soğutma özelliği, 50W kablosuz hızlı şarj, otomatik kararan iç dikiz aynası, hafızalı sürücü koltuğu ve yan aynaları, Türkçe Akıllı Sesli Komut Sistemi, çift katmanlı ses yalıtımlı ön camları ve ön park sensörü gibi donanımlar bulunuyor.

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        Tiggo 8 Pro’nun yeni Avantgarde versiyonunda ise iç mekan haricinde aracın arka tasarımı da yenilendi. Yeni nesil 24,6 inç bilgi-eğlence sistemi ile gelen bu versiyon, 50W kablosuz şarj, USB Type-C bağlantıları, 9 hava yastığı, bagaj kapağını boydan boya saran LED stop tasarımı, spoylere entegre çift T formlu LED 3’üncü fren lambası, LED ön sis farları, yeni kapı döşeme tasarımı, yeni tip orta konsol, koyu kahve deri döşeme ve Türkçe Akıllı Sesli Komut Sistemi gibi yenilikler sunuluyor.

        Chery International, Eylül 2022’de Türkiye’de yüzde 100 iştirak ile Chery Türkiye’yi kurdu. Bu tarihten itibaren Chery Türkiye, Chery markasına ait tüm model ve yedek parçaların Türkiye’deki lojistiği, satışı ve satış sonrası hizmetlerinden sorumlu olarak çalışıyor.

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