Chery 2024'e yeni donanım paketi ile başladı

2023'te Türkiye'ye yeniden giriş yapan Çinli otomotiv üreticisi Chery, 2 SUV modelinde yeni bir donanım versiyonu tanıttı.

Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro'ya eklenen Avantgarde isimli versiyon, serinin en üstünde konumlandırıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Avantgarde donanımlı Tiggo 7 Pro 1 milyon 603 bin TL, Tiggo 8 Pro ise 1 milyon 793 bin TL’lik lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu.

Müşterilerinin taleplerini, öneri ve beklentilerini dinleyerek mevcut araçlarının yeni model ve versiyonlarını geliştirip pazara sunduklarını vurgulayan Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, "Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarında önemli bir talep karşısında 1.2 milyonu aşan bir satış hacmi ile rekor bir pazar gerçekleşmesine şahitlik ettik. Ve şunu gördük ki artık Türkiye’de her 2 müşterimizden bir tanesi SUV segmentte bir araca sahip olmak istiyor. Bizler de Chery Türkiye olarak bu çok kısa sürede Türkiye’de toplam otomobil satışlarındaki sıralamada ilk 10 içerisinde yer aldık. Geçen yıl SUV pazarında en çok tercih edilen 4'üncü marka olmayı başardık" dedi.

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2024 yılında markanın teknolojik gücünü müşterilere ulaştıracaklarını kaydeden Turan, "Bizim için stratejik öneme sahip Türkiye pazarında sürdürülebilirlik adımlarını gerçekleştirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Ahu Turan, Chery'nin elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirmek için regülasyonları takip ettiklerini aktararak, şirketin premium SUV markası olarak konumlandırdığı Jaecoo'yu Türkiye'ye getirmek için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

HEM İÇİ VE HEM DIŞI YENİLENDİ

Tiggo 7 Pro'nunda yeni nesil iç mekan tasarımına yer veriliyor. 24,6 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemi, Type-A ve Type-C arayüzleri, ekran teması değiştirme, sürüş modlarıyla bağlantılı 64 renkli ambiyans aydınlatma, hoparlör sayısı 6 adetten 8 adede çıkan Sony ses sistemi, ön koltuklarda soğutma özelliği, 50W kablosuz hızlı şarj, otomatik kararan iç dikiz aynası, hafızalı sürücü koltuğu ve yan aynaları, Türkçe Akıllı Sesli Komut Sistemi, çift katmanlı ses yalıtımlı ön camları ve ön park sensörü gibi donanımlar bulunuyor.