Chia Tohumu Nasıl Tüketilir? Chia Tohumu Günlük Ne Kadar Kullanılmalı?

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Chia tohumu, Salvia hispanica L bitkisinden elde edilen siyah ya da beyaz olan tohumlardır. Anavatanı Orta Amerika olan chia tohumu Aztek ve Maya uygarlığının beslenmelerinde temel bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Chia tohumları içeriğinde antioksidanlar, mineraller, lif ve omega 3 yağ asitleri barındırır. Bu da başta kalp sağlığı olmak üzere kan şekerini düzenler ve güçlü bir kemik yapısı oluşturmaya yardımcı olur. Son derece besleyici olan chia tohumlarının ülkemizde de son yıllarda kullanımında bir artış olmuştur. Diyet yapmak ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin ilk tercihi arasında chia tohumu gelmektedir. Peki chia tohumu nasıl tüketilir? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Chia tohumu ile ilgili tüm bilinmeyenleri sizler için derledik.

Chia Tohumu Nasıl Tüketilir?

Chia tohumunun sağlıklı bir yaşam konusundaki önemi tartışmasız bir gerçektir. Bu sebeple kahvaltılarda, soslarda, salatalarda, çorbalarda hatta tatlılarda bile birçok farklı şekillerde kullanılabilir. Chia tohumlarını çiğ haliyle tüketmek yaygın bir kullanım şeklidir. Bunun yanında;

Chia tohumlarını sindirimi daha rahat bir hale getirmek için sıcak sütle ya da suyun içerisinde bekletip jelatimsi bir yapıya gelince tüketebilirsiniz. Üzerine mevsim meyveleri ekleyerek chia tohumlarınızı tatlandırabilirsiniz.

Chia tohumlarını soğuk tüketmek de bir diğer alternatifler arasındadır. Chia tohumlarının suyun içerisinde biraz şişmelerini bekleyin. Üzerine meyve, yoğurt ya da kuruyemiş ekleyip tüketebilirsiniz.

Yemeklerin yanına ferahlatıcı, serin bir cacık yapmak isteyenlerin de yardımına yine chia tohumu koşuyor. Bunun için yoğurt ve salata ile yaptığınız cacığın üzerine chia tohumu eklemek yeterli olacaktır.

Ayrıca çorbaların üzerine eklemek de chia tohumunun bir diğer kullanım şeklidir.

Yemeklerde ise kızarmış tavuk için pane yapabilirsiniz. Bunun için badem unu ve baharatlarla karıştırarak faydalı ve lezzetli bir sos hazırlayabilirsiniz.

Kek ya da ekmek gibi unlu mamullerde yumurta ikamesi yerine kullanabilirsiniz.

Chia Tohumu Günlük Ne Kadar Kullanılır?

Chia tohumu sağlık açısından pek çok yarar sunsa da aşırı yemek bazı komplikasyonlara neden olabilmektedir.

İçeriğindeki yüksek lif oranı kabızlık, ishal, şişkinlik ve gaz gibi sindirim sorunlarına sebep olabilmektedir.

Diyabet ve yüksek tansiyon hastalığında kullanılan bazı ilaçlarla etkileşime girebilmektedir.

Nadiren de olsa chia tohumları alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir.

Buradan hareketle chia tohumlarını dengeli ve aşırıya kaçmadan kullanmak önemlidir. Bunun için chia tohumunun günlük kullanımı 2 yemek kaşığı kadar önerilmektedir.

Chia Tohumu Zayıflatır Mı?

Chia tohumu yapısından dolayı midede fazla su tutarak şişer, jel haline gelir ve bu da uzun süre tok kalmaya yardımcı olması sayesinde zayıflamaya olanak sağlar. Chia tohumunun sindirimi kolay bir hale getirmesi için sıvı ile tüketilmesi önerilir. Tatlı krizleriniz için kilo aldırmayan kakaolu chia tohumlu puding de alternatifler arasındadır. Zayıflamak isteyenler ve kabızlık sorunu yaşayanlar da chia tohumu ile hazırlamış balkabağı tatlısını deneyebilirler.

Chia Tohumunun Faydaları

Chia tohumu vitamin, mineral ve yüksek lif oranına sahip bir besindir. Günlük olarak yaklaşık 2 yemek kaşığı tüketildiğinde aşağıdaki besin değerlerine ulaşmış oluyoruz:

Kalori: 138

Protein: 4.7 gram

Yağ: 8.7

Alfa-linolik asit: 5 gram

Karbonhidrat: 11.9 gram

Lif: 9.8 gram

Kalsiyum: Günlük değerin (DV) % 14’ü

Demir: DV’nin %12’si

Magnezyum: DV’nin %23’ü

Fosfor: DV’nin %20’si

Çinko: DV’nin %12’si

B1 vitamini: DV’nin %15’i

B3 vitamini: DV’nin %16’sı

Bu besin değerleri vücut için önemli ve gereklidir. Bu sebeple Chia tohumun faydaları ise şöyle sıralanabilir:

Kalp hastalığı riskini düşürür.

Kilo vermeye yardımcıdır.

Kemikleri güçlendirir.

Kan şekerini düşürür.

Metabolizmayı hızlandırır.

Cildi güzelleştirir.

Hafızayı güçlendirir.

Chia Tohumu Aç Mı Tok Mu Kullanılır?

Chia tohumu uzun süre tok tutan bir besin olduğu için ara öğünlerde rahatlıkla tüketilebilir. Besin değerleri yüksek olduğu için aç karnına tüketilmesi önerilir. Bunun için akşamdan bir su bardağı suyun içine 2 yemek kaşığı chia tohumu eklemek yeterlidir. Jel kıvamına gelince kahvaltılarda ya da ara öğünlerde dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz.

Chia Tohumu Yoğurtla Nasıl Tüketilmeli?

Chia tohumunu yoğurtla tüketmek de alternatifler arasında ilk sırada yer almaktadır. Bunun için yoğurtla mevsim meyvelerinden bir salata yapıp, üzerine chia tohumlarını ekleyebilirsiniz.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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