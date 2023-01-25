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Haberler Sağlık Brokoli Nasıl Tüketilir? Brokoli En Sağlıklı Şekilde Nasıl Pişirilir?
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Brokoli nasıl tüketilir? Brokoli en sağlıklı şekilde nasıl pişirilir?

Brokoli, zengin besin içeriğine sahip kış aylarının vazgeçilmez sebzesidir. Kanserle savaşmada aktif rol oynayan brokolinin faydalarını öğrenince mutlaka diyetlerinize ve beslenmenize eklemek isteyeceksiniz. Peki brokoli nasıl tüketilir? Brokolinin gövdesi yenir mi? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...

Brokoli Nasıl Tüketilir? Brokoli En Sağlıklı Şekilde Nasıl Pişirilir?
HABERTURK.COM

Brokoli, mineral, vitamin ve lif açısından son derece zengin olan bu yeşil bitki adeta minyatür bir ağaca benzer. Brokoli sağlıklı beslenmek ve diyet yapmak isteyenlerin öncelikli tercihleri arasındadır. Aynı zamanda brokoli içerisindeki sülforafan maddesi sayesinde anti kanser aktivitesine sahiptir. Bunun yanında vücudun temel yapı taşlarından olan protein diğer çoğu sebzenin aksine brokolide oldukça fazladır. Sindirim sisteminden bağışıklık sistemine kadar vücuda birçok faydası olan brokoli en sağlıklı nasıl pişirilir? Brokolinin gövdesi yenir mi? İşte brokoli ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Brokoli Nasıl Tüketilir?

Brokoli A, C ve E vitaminleri ve beta karoten açısından zengin bir sebzedir. Brokoli hem çiğ hem de farklı pişirme teknikleri kullanılarak tüketilebilir. Zeytinyağı ve sosla çiğ olarak tüketilebilir. Aynı zamanda buharda haşlayıp, yemeklerinizin yanına salata olarak servis edebilir ya da diyetiniz de temel bir öğe olarak brokoliye yer verebilirsiniz. Brokoli tavada kızartmaya da uygun bir sebzedir. Kış günlerinde besleyici bir brokoli çorbası yapmak da alternatifler arasındadır. Bir püf noktası vermek gerekirse bu tarz sebzelerde önerilen, sebzeleri mümkün olan ilk haline yakın bir şekilde tüketmektir.

Brokoli En Sağlıklı Nasıl Pişir?

Brokoli birçok farklı pişirme tekniğine uygun bir sebzedir. Burada önemli olan sağlık açısından son derece besleyici ve aynı zamanda lezzetli olan brokolinin besin değerlerinin pişirme sonucu nasıl değişeceğidir. Brokoli mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. Bunun yanında C vitamini ısıya duyarlı bir bileşen olduğundan brokolinin pişirilmesi bu bileşenin etkisini azaltacaktır. Diğer yandan brokoliyi pişirmenin birtakım faydaları da vardır. Brokoliyi pişirmek antioksidan seviyesini arttırmaktadır. Tüm bunların yanı sıra brokoliyi buharda haşlamak en sağlıklı yöntem olarak kabul edilmektedir.

Çiğ Brokoli Nasıl Tüketilir?

Brokoli yaygın olarak pişirilmiş ya da haşlanmış olarak tüketilse de aslında çiğ olarak da tüketilebilmektedir. Brokolideki sülforafan maddesi kanserle savaşmada etkin bir rol oynamaktadır. Bu madde kalp hastalığı, birçok kanser türünde, diyabet ve sindirim rahatsızlıklarına karşı koruyucudur. Ve vücudumuz çiğ brokolideki sülforafanı daha kolay emer. Çiğ brokoliyi sağlıklı tüketmek için küçük parçalara ayırdığınız brokoliyi bol suda yıkayın. Hatta sirkeli suda biraz bekletmek de iyi bir yöntemdir. Sonrasında ister zeytinyağlı isterseniz de yoğurt ile tüketebilirsiniz.

Brokoli Yoğurt İle Yenir Mi?

Brokoliyi haşlandıktan ya da kızartıldıktan sonra yoğurt ile yemek de iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.

Brokolinin Gövdesi Yenir Mi?

Brokolinin gövdesi yapısı itibarıyla serttir. Brokoli gövdesini çorba yapımında kullanabilirsiniz. Bunun yanında brokoli gövdesinin de sağlığa olumlu etkileri bulunmaktadır.

  • Lif açısından yüksek olan brokoli gövdesi diyet yapanların listesinde yer alabilir.
  • Regl dönemlerinde rahmin içini temizler.
  • Doğurganlığı arttırır.
  • Enfeksiyonla savaşmada etkin bir rol oynar; idrar yolu enfeksiyonlarını giderir.

Brokoliyi Kimler Yememeli?

Brokoli tuprgiller ailesinin bir üyesi ve lif açısından zengindir.

  • Fazla tüketildiğinde gaz ve şişkinliklere sebep olabilmektedir. Bu sebeple sindirim sistemi düzenli çalışmayan kişilerin dikkatli tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Aksi halde bağırsaklarda tahrişe sebep olabilmektedir.
  • Diğer yandan brokolideki K vitamini kan sulandırıcı ilaçların etkisini azalttığı için ilaç kullanan kişilerin tedbirli kullanmaları gerekir.
  • Hiper tiroidi olan kişilerin de brokoliyi kullanımlarına dikkat etmeleri gerekir.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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