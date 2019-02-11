Mazda MX-5 Miata
Mazda'nın roadster modeli MX-5'in 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla fuarda özel bir donanım paketi tanıtıldı.
Üretimi 3 bin adet sınırlandırılan model, söz konusu donanıma özel turuncu rengiyle dikkat çekiyor.
Otomobilde sınırlı kaydırmalı diferansiyel, özel süspansiyon sistemi, ve alcantara Recaro koltuklar gibi donanımlar yer alıyor.
SUBARU LEGACY
Japon üreticinin orta boy sedanı Legacy, yeni nesli ile Chicago'da sergilenen modeller arasında yer aldı.
Subaru Global Platform üzerine inşa edilen otomobilin hem yürüyen aksamında hem de iç mekanında bir takım iyileştirmelerin yapıldığı bildiriliyor.
Otomobilin iç mekanında kullanılan kaplamaların, daha kaliteli malzemelerden şeçildiği kaydediliyor.
Yeni Legacy'nin multimedya ekranının, Volvo ve Renault modellerindeki gibi dik bir şekilde konumlandırıldığı görülüyor.
VOLKSWAGEN JETTA GLI
ABD'de bir süre önce tanıtılan yeni Jetta, Chicago otomobil fuarında GLI isimli performans versiyonu ile boy gösterdi.
Golf GTI'dan alınan 2 litrelik 228 beygir gücünde ve 258 nm tork sunan motor, altı ileri manuel ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile gücünü tekerleklere aktarıyor.
Otomobilde, Golf GTI'dan farklı olaran sınırlı kaydırmalı diferansiyele yer verilmiş durumda.
Jetta GLI'da, 18 inclik jantlar ve ızgarayı boydan boya geçen kırmız şerit, aracı standart versiyonlardan ayırıyor.
Fuarda, Jetta GLI'nın 35'inci yılına özel bir versiyonda tanıtıldı.
CHRYSLER PACIFICA
Chrysler'ın bir dönem ülkemizde Voyager ismiyle satılan, fakat ABD'de Pacifica adını taşıyan minivanı, Chicago'da sergilenen bir diğer model oldu.
Modelin 35'inci yılına özel olarak hazırlanan bir verisiyon, fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
1984 PLYMOUTH VOYAGER
Pacifica'nın öncüsü olan 1984 Voyager da, modelin 35'inci yılı dolayısıyl fuarda yerini aldı.
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