Chicago otomobil fuarı kapılarını açtı

ABD'nin önemli otomobil fuarlarından Chicago Motor Show kapılarını açtı. Etkinlikte karşımıza çıkan modeller, son dönemin trendlerini yansıtmaması açısından dikkat çekiyor. Öyle ki, etkinlikte elektrikle çalışan ve SUV gövde tipine sahip otomobillerden çok, geleneksel gövde tipindeki modellerin yıl dönümlerine özel olarak hazırlanan benzinli versiyonlar sahnelendi