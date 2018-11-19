Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, gözünü Javier Hernandez'e dikti.

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, Javier Hernandez için West Ham United'a satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yaptı ve İngiliz kulübü teklife olumlu yanıt verdi.

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, transferi bitirmek adına Londra'ya giderek kulüp yetkilileri ile görüşme gerçekleştirecek.

Yapılacak görüşme için önümüzdeki ay içinde bir gün belirlendi.

Javier Hernandez'in West Ham United ile 2020 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Londra ekibinin formasını ligde 8 maçta giyen Chicharito, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

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