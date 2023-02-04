SUÇLAMALARI REDDETTİ



Kredi kartıyla diğer eşyaların ödemesini yaptığı öğrenilen Cherry'nin temsilcisi ise oyuncu hakkında ortaya atılan söylentileri reddetti.



Yapılan açıklamada, "Chloe Cherry'nin bluzu çaldığını itiraf etmesinin imkanı yok çünkü yaşanan bu değildi. Bu hikâye başka her şeyden çok, yerel bir mağazanın bir ünlünün isminden faydalanmasıyla ilgili gibi görünüyor" dedi.



Cherry'nin 22 Şubat'ta ön inceleme duruşmasına çıkması planlandığı öğrenildi.



Fotoğraflar: AP, Instagram