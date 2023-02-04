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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Chloe Cherry'ye kleptomani suçlaması

Chloe Cherry'nin bir mağazadan 28 dolar değerinde bir gömlek çaldığı ileri sürüldü. Oyuncunun temsilcisi ise konuyla alakalı, "Bu hikâye başka her şeyden çok, yerel bir mağazanın bir ünlünün isminden faydalanmasıyla ilgili gibi görünüyor" açıklamasını yaparak, iddiaları reddetti

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  • Chloe Cherry'ye kleptomani suçlaması - Magazin haberleri

    'Euphoria'da 'Faye'yi canlandıran Chloe Cherry, memleketi Pensilvanya'nın Lancaster kentindeki bir mağazadan 28 dolar değerinde bir gömlek çalmakla suçlandı.
  • Chloe Cherry'ye kleptomani suçlaması - Magazin haberleri

    KLEPTOMANİ SUÇLAMASI

    People'ın elde ettiği belgelere göre; aralık ayında alışveriş merkezinde gerçekleştiği iddia edilen hırsızlık olayıyla ilgili 23 Ocak Pazartesi günü Cherry'e yasal suçlama yöneltildi.

    Chloe Cherry'nin temsilcileri iddiaları reddederek, 'TMZ'ye olayın, bir bluzun müvekkillerinin kredi kartına düzgünce ücretlendirilmemesi sonucu karışıklık yaşanmasıyla meydana geldiğini açıkladı.
  • Chloe Cherry'ye kleptomani suçlaması - Magazin haberleri

    "ÜCRETİ ÖDEMEDEN AYRILDI"

    Tanıkların iddia ettiğine göreyse; 25 yaşındaki oyuncu, bluzu bir deneme kabinine götürüp, daha sonra da ücretini ödemeden ayrıldığı ileri sürüldü.

    Polis de bluzu çaldığını itiraf eden Cherry'nin polis memuruna kıyafeti iade ettiğini öne sürdü.
  • Chloe Cherry'ye kleptomani suçlaması - Magazin haberleri

    SUÇLAMALARI REDDETTİ

    Kredi kartıyla diğer eşyaların ödemesini yaptığı öğrenilen Cherry'nin temsilcisi ise oyuncu hakkında ortaya atılan söylentileri reddetti.

    Yapılan açıklamada, "Chloe Cherry'nin bluzu çaldığını itiraf etmesinin imkanı yok çünkü yaşanan bu değildi. Bu hikâye başka her şeyden çok, yerel bir mağazanın bir ünlünün isminden faydalanmasıyla ilgili gibi görünüyor" dedi.

    Cherry'nin 22 Şubat'ta ön inceleme duruşmasına çıkması planlandığı öğrenildi.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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