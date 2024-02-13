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        Haberler Gündem Politika CHP'den İstanbul'un 9 ilçesinde yeni aday - Son dakika haberler

        CHP'nin İstanbul ilçe adayları açıklandı

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul ilçe adayları, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla tanıtıldı. Avcılar ve Sarıyer başta olmak üzere 9 ilçede mevcut başkanlar aday gösterilmedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:43 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:44
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        CHP'den İstanbul'un 9 ilçesinde yeni aday
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        Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da 39 ilçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        DHA'nın haberine göre CHP, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında belirlenen isimler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle açıklandı.

        Aday tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Avcılar ve Sarıyer'in de aralarında bulunduğu 9 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Salonda bulunan bazı partililer tekrar aday gösterilmeyen belediye başkanlarına sahip çıkarak il yönetimini protesto etti. Açılış konuşmasını yapan Ekrem İmamoğlu´nun konuşması zaman zaman protestolar nedeniyle kesildi.

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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu´nun açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 39 İlçe belediye başkanı adaylarını açıkladı. Açıklanan listeye göre, 39 ilçede belediye başkan adayı olarak gösterilen isimler belediye aşağıdaki gibi oldu:

        Adalar: Ali Ercan Akpolat

        Arnavutköy: Tekin Aras

        Ataşehir: Onursal Adıgüzel

        Avcılar: Utku Caner Çaykara

        Bağcılar: Cem Kılıç

        Bahçelievler: Gülizar Emecan

        Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

        Başakşehir: Mesut Öksüz

        Bayrampaşa: Hasan Mutlu

        Beşiktaş: Rıza Akpolat

        Beykoz: Alaattin Köseler

        Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

        Beyoğlu: İnan Güney

        Büyükçekmece: Hasan Akgün

        Çatalca: Erhan Güzel

        Çekmeköy: Orhan Çerkez

        Esenler: Hasan Dalkıran

        Esenyurt: Ali Gökmen

        Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen

        Fatih: Mahir Polat

        Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

        Güngören: Temel Akkoç

        Kadıköy: Mesut Kösedağ

        Kağıthane: Tonguç Çoban

        Kartal: Gökhan Yüksel

        Küçükçekmece: Kemal Çebi

        Maltepe: Esin Köymen

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        Pendik: Tarık Balyalı

        Sancaktepe: Alper Yeğin

        Sarıyer: Oktay Aksu

        Silivri: Bora Balcıoğlu

        Sultanbeyli: Ayhan Koç

        Sultangazi: Ferhat Epözdemir

        Şile: Özgür Kabadayı

        Şişli: Resul Emrah Şahan

        Tuzla: Eren Ali Bingöl

        Ümraniye: Aykut Erdoğdu

        Üsküdar: Sinem Dedetaş

        Zeytinburnu: Onur Soytürk

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