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        Haberler Gündem Politika Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin CHP'den istifa etti - Son dakika haberler

        Çukurova Belediye Başkanı Çetin, CHP'den istifa etti

        Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Çetin açıklamasında, "Tanık olduğum kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 12:19 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:22
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        Çukurova Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
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        Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

        Çetin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasp edilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek görmekteyiz. Önce yerelde ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken, Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz" ifadelerini kullandı.

        "TANIK OLDUĞUM TABLO KAYGI VERİCİ"

        Çetin şöyle devam etti: "Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük. Atatürk ilkeleri, cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların gözardı edildiği, tarafsız ve liyakate hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık. Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum."

        MYK SONRASI YENİ ADAY AÇIKLANMIŞTI

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplanmıştı. Toplantı sonrası Adana Çukurova'da Emrah Kozay'ın aday olduğu açıklanmıştı.

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