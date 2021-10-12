CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısı sonrasında Meclis'te bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

"DERHAL BAKMASI LAZIM"

"Normalde savcıların süratli bir şekilde Erdoğan'dan bilgi almaları lazım, 'daha bunlar iyi günleriniz' diyor. 'Bunların başına ne gelecek' diye sormaları lazım. Bunu ben söylemiyorum, devletin en tepesindeki ve devletin bütün kadrolarına hakim kişi söylüyor. Yine aynı şekilde diyor ki, 'iktidar sevdasından vazgeçeceksiniz' diyor. Ne söylenir buna? Ne söylenebilir? Normalde savcının derhal, eğer savcı olursa derhal bakması lazım, araştırması lazım. Erdoğan'ın bunu söylemesi, belli çevreleri cesaretlendirebilir. Sadece ben değil, aklı başında olan herkes endişelenir. En tepedeki adam daha başınıza neler gelecek derse ne olur bu?

"SEÇİM OLACAK"

'Size spesfik olarak bir duyum geldi mi?' sorusuna Kılıçdaroğlu, 'O kadar ayrıntıya giremem' karşılığını verdi. CHP Lideri 'seçim olmama kaygısı taşıyor musunuz?' sorusuna ise 'Seçim olacak ve göndereceğiz. Bütün bunlara rağmen vatandaşlarımıza 'az kaldı, biraz' sabır diyorum" karşılığını verdi.