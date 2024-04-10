CHP Genel Başkanı Özel, 16 siyasi parti liderini telefonla arayarak bayramlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi partilerin genel başkanları ve Parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarıyla telefonla görüştü.

Özel, Erdoğan ve Kurtulmuş'un yanı sıra Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile görüştü.