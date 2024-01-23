CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu’nu niçin sahada istiyor?

Baş başa gerçekleşen yemekte, Kılıçdaroğlu ve Özel’in yerel seçimleri ve partiyle ilgili bazı meseleleri istişare ettikleri belirtilirken, detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Bu görüşmede Özel’ın bazı konularda Kılıçdaroğlu’nun tecrübe ve birikimlerine başvurduğu aynı zamanda yerel seçim kampanya sürecinde sahaya inip parti için çalışmasını istediği belirtiliyor.

Özel’in bu teklifine Kemal Kılıçdaroğlu’nun sıcak bakmadığı ifade edilirken, aynı zamanda bir tespit ve rahatsızlığını dile getirdiği vurgulanıyor. Belediye başkan adaylarının belirlenmesinde rövanşist yaklaşımın ya da önceki yönetime yakınlık gibi kriterlerin partiye ve başkan seçimine zarar vereceği konusunda Kılıçdaroğlu’nun bazı görüşleri dile getirdiği ifade ediliyor.

Edindiğim bilgilere göre nemli belediyelerin kaybedilmesinde kazanacak ya da seçmende karşılığı olan, sevilen adaylar yerine yeni yönetime yakın olma gibi kriterlerin partinin gelenekleri ve seçmen davranışları ile örtüşmeyeceğine yönelik bazı uyarılar da Kılıçdaroğlu tarafından bu görüşmede dile getirilmiş.

ALEVİ VATANDAŞLAR OY VERİR Mİ?

Edindiğim bilgilere göre asıl kritik mevzu ise adına ne derseniz deyin parti yönetiminde yaşanan tartışma, çekişme veya mücadelenin seçime olumsuz yansımasını önleyecek bazı tedbirlerin alınması gereği. Özel ve Kılıçdaroğlu bu meseleyi enine boyuna tartışmış.

İstanbul seçiminde AK Parti’nin de sahada yürüttüğü kampanyada bu meseleyi de ince ince işlediği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son konuşmasında kendi partilileri tarafından Kılıçdaroğlu’nun yalnızlığa itildiğini söylemişti.

İstanbul’da geçmişte Kılıçdaroğlu’na oy vermiş Alevi vatandaşların, Kılıçdaroğlu’nun tasfiye edildiği algısıyla yeni CHP yönetimine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı tavır geliştirmesi konusunda bir çalışma yürütüldüğü konuşuluyor. Bu şekilde Alevi seçmenin Ekrem İmamoğlu’nu sorumlu tutarak CHP adayına oy vermemesi veya sandığı protesto etmesi amaçlanıyor. CHP yönetimi İstanbul’da bu tehlikeyi görmüş olacak ki buna karşı bazı tedbirler düşünülüyor… Özel ile Kılıçdaroğlu’nun son görüşmesini bu detaylarla okumakta fayda var…