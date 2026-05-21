CHP Genel Merkezi’nde gergin saatler
CHP Genel Merkezinde arbede yaşandı, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirildi
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 22:29 Güncelleme:
CHP Genel Merkezi’nde mutlak butlan kararının ardından başlayan protestolar devam ediyor.
Parti binası önünde ve içerisinde yaşanan hareketlilik sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Protestolar sırasında CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ait fotoğrafın Genel Merkez binasından indirildiği görüldü. İndirilen fotoğrafın yere bırakılması dikkat çekti.
Öte yandan bina içerisinde arbede yaşandığı, bazı basın mensuplarının da yaşanan gerginlik sırasında saldırıya uğradığı öğrenildi. Olayların ardından güvenlik önlemleri artırıldı.
*Haberin görseli AA'ya aittir.
