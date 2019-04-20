Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 31 Mart seçimlerinden günümüze kadar gelişmeleri değerlendirdi. Kaftancıoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyelerin çoğunlukta olmasıyla ilgili bir soru üzerine şu yanıtı verdi:



Meclis çoğunluğunun AK Parti'de olması demokrasi adına çok büyük fırsata çevirebilir. Hakikaten vatandaşa hizmet etmek istiyorsanız, bunu demokrasi adına fırsata çevirebilirsiniz. Biz İstanbul Büyükşehir'deki bütün meclis toplantılarını canlı vereceğiz. CHP grubu olarak bizler veya belediye başkanımız bir öneriyi getirdiğinde vatandaşın lehine olan bir durum sırf sayısal çoğunlukla nasıl reddedilebilir? Aksi takdirde onun kararını da halk verecektir.



Kaftancıoğlu'nun konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



"VERİ TOPLAMA OLAYI KOPYALAMA DEĞİL"



Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olur olmaz halka söz vermişti, ben şeffaf bir belediyecilik yapacağım diye. Mevcut durumu tablo halinde ortaya çıkarmaya çalıştı. Bu çalışmalardan biri de verilerle ilgili neler yapılmış, kayıt altında neler var, kayıtdışı neler olabilir sorusunun cevabını bulabilmek için diğer birimlerde yapılan çalışma burada tekrarladı. Ekrem İmamoğlu büyükşehir belediyesini aldığı anda fotoğrafı çekmek istedi. Veri tabanı olayı da kamuoyunda yansıtıldığı gibi veri kopyalama değildi. Mahkeme kararıyla durulduğu bilgisi henüz belediyeye ulaşmadı.



"AZALAN GÜVENİ TESİS EDECEĞİZ DEDİK"



Geçmiş seçimlerden farklı organizasyonlar yaptık. Sayıyı 31 Mart akşamına kadar İstanbul gönüllüleri ve CHP'den 200 bin kişi çalıştı. Bunlar görevi tanımlanmış kişilerdi. Yerel seçimlerden 6 ay öncesinde 31 bin 186 sandığın görevlileri, ikişer müşahitleri, okul, kat sorumluları, bunlara eğitim verecek kişiler, bilişim sorumluları, ilçelerin seçim sonuçlarını girme sorumlularının eğitimlerine başladık. Onlara şunu söyledik, İstanbul halkına bir söz vereceğiz, özellikle 24 Haziran travmasından sonra özellikle sandığa azalan güveni tesis edeceğiz. Biz o sandıkta kazansak da, kaybetsek de ekrana çıktığımızda' biz bu şekilde kazandık' durum budur, velevki kaybettik, evet şu kadar oy aldık 'ne yazık ki kaybettik' diyecek şekilde.





"YASİN OKUMASI BENİ RAHATSIZ ETMEDİ"



Sahici samimi, olduğu gibi görünen, göründüğü gibi davranan inandığı şeyin mücadelesini veren kim olursa olsun yaptığı şey beni rahatsız etmez. Ekrem İmamoğlu'nun Yasin okuması beni rahatsız etmedi. İmamoğlu ben orada Yasin okuyayım da muhafazakarlar bana oy versin diye okumadı. İmamoğlu'nun geçmişinden bugüne kadar getirdiği, kendi siyasi çizgisi, aile ve yaşantısıyla o da Ekrem İmamoğlu'nun kendi doğalıydı.



"SEÇİMİN İPTAL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL



YSK'nın kararını YSK verecektir. İstanbul'da bir sonraki yerel seçim 5 sene sonra olacaktır. Biz seçimleri bitirdik, Ekrem İmamoğlu hizmete başladı. 5 sene sonra seçim olacak vatandaş kararını verecektir. YSK'da hukukçular var. Bu kadar hukuksal olmayan dilekçe ile iptal edilmek hukuki değildir. YSK'nın bu gerekçelerle seçimi iptal etmesi hiç mümkün değildir.



