Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü göreve başladı | Son dakika haberleri

        CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü göreve başladı

        CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, il başkanlığı binasına gelerek görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 00:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan Gümrükçü göreve başladı

        Görevi devralmak için Gümrükçü ve beraberindeki parti üyeleri CHP'nin Alsancak semtinde bulunan il başkanlığı binasına geldi. Burada görevden alınan eski il başkanı Çağatay Güç ve beraberindekiler arasında gerginlik ve arbede yaşandı.

        "BİZİ TARTAKLADI, GÖĞSÜM EZİLDİ"

        AA'nın haberine göre, il başkanlığı makamına geçerek görevine başlayan Gümrükçü'yü CHP İzmir milletvekilleri Deniz Yücel ile Mahir Polat ziyaret ederek bir süre görüştü. Gümrükçü, milletvekili Polat ile yaptığı sohbette, "CHP üyeliği askıya alınmış olan bir önceki il başkanımız biz içeriye girerken yanındaki arkadaşlarla bize, partililere kapıları açması gerekirken, bizi tartakladı. Göğüsüm ezildi. 'Kimin partisinden kimi saklıyorsunuz içeri girelim' dedik. Bize küfür etti." diye konuştu.

        Bazı partililerin, il başkanlığı odasında asılı olan Özgür Özel'in mitinglerde çekilen fotoğrafını indirdiği görüldü. Olaya tepki gösteren Gümrükçü, Özel'in fotoğraflarına zarar verilmemesini istedi.

        Polis ekipleri, CHP İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu sokağın giriş ve çıkış kısmında güvenlik önlemi aldı. Eski İl Başkanı Güç ve beraberindeki partililer bir süre il başkanlığı önünde bekledikten sonra ayrıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Sahte doktor'un inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kendisini doktor olarak tanıtıp, ruhsatsız şekilde bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi yapan Mahmut Y., gözaltına alındı. Şüphelinin, inşaatta kalıp ustası, tamircide ise kaporta ustası olduğu öğrenildi

        #CHP
        #İzmir
        #Utku Gümrükçü
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Kayseri'de satırlı kavga: 3 yaralı
        Kayseri'de satırlı kavga: 3 yaralı
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film