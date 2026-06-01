        Haberler Gündem Politika CHP'li 111 milletvekilinden 12 Temmuz'da kurultay yapılması çağrısı geldi | Son dakika haberleri

        CHP'li 111 milletvekilinden 12 Temmuz'da kurultay yapılması çağrısı geldi

        CHP'de kritik haftada gözler atılacak yeni adımlarda. Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 111 milletvekili 12 Temmuz'da kurultay yapılması istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 21:55
        CHP'li 111 vekilden kurultay çağrısı

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, yani istinafın "mutlak butlan" kararıyla birlikte Genel Başkanlığa dönmesi sonrası gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi.

        Söz konusu gelişme sonrası Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel ve ona yakın siyasetçiler, bugün itibariyle “en kısa zamanda kurultay yapılması” için imza toplamaya başlamıştı.

        111 MİLLETVEKİLİNDEN KURULTAY ÇAĞRISI

        Cumhuriyet Halk Partisi'nden 111 milletvekili ortak bir açıklama paylaştı. Açıklamada, “Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir.” denildi.

        25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde patinin seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

        İMZA VEREN 111 MİLLETVEKİLİ

        Halen 138 milletvekili bulunan CHP'deki 111 milletvekilleri şöyle sıralandı

        1- Özgür Özel

        2- Murat Emir

        3- Gökhan Günaydın

        4- Ali Mahir Başarır

        5- Adnan Beker

        6- Ahmet Baran Yazgan

        7- Ahmet Tuncay Özkan

        8- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

        9- Ali Gökçek

        10- Ali Öztunç

        11- Aliye Coşar

        12- Aliye Timisi Ersever

        13- Asu Kaya

        14- Aşkın Genç

        15- Ayça Taşkent

        16- Ayhan Barut

        17- Aykut Kaya

        18- Aylin Yaman

        19- Aysu Bankoğlu

        20- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

        21- Barış Karadeniz

        22- Bekir Başevirgen

        23- Bilal Bilici

        24- Burhanettin Bulut

        25- Bülent Tezcan

        26- Cavit Arı

        27- Cem Avşar

        28- Cemal Enginyurt

        29- Cumhur Uzun

        30- Deniz Yavuzyılmaz

        31- Deniz Yücel

        32- Doğan Demir 33- Ednan Arslan

        34- Elvan Işık Gezmiş

        35- Engin Altay

        36- Ensar Aytekin

        37- Evrim Karakoz

        38- Evrim Rızvanoğlu

        39- Eylem Ertuğ Ertuğrul

        40- Fahri Özkan

        41- Fethi Açıkel

        42- Gamze Taşcıer 43- Gizem Özcan

        44- Gökan Zeybek

        45- Gökçe Gökçen

        46- Gülcan Kış

        47- Gürsel Erol

        48- Harun Özgür Yıldızlı

        49- Hasan Öztürk

        50- Hikmet Yalım Halıcı

        51- İbrahim Arslan

        52- İlhami Özcan Aygun

        53- İsmail Atakan Ünver

        54- İsmet Güneşhan

        55- İzzet Akbulut 56- Kayıhan Pala

        57- Mahmut Tanal

        58- Mehmet Güzelmansur

        59- Mehmet Salih Uzun

        60- Mehmet Tahtasız

        61- Melih Meriç

        62- Metin İlhan

        63- Murat Bakan

        64- Murat Çan

        65- Mustafa Erdem

        66- Mustafa Sarıgül

        67- Mustafa Sezgin Tanrıkulu

        68- Mühip Kanko

        69- Müzeyyen Şevkin

        70- Nail Çiler

        71- Namık Tan

        72- Nermin Yıldırım Kara

        73- Nimet Özdemir

        74- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

        75- Nurten Yontar

        76- Okan Konuralp

        77- Orhan Sümer

        78- Özgür Ceylan

        79- Özgür Erdem İncesu

        80- Özgür Karabat

        81- Reşat Karagöz

        82- Seda Kaya Ösen

        83- Selma Aliye Kavaf

        84- Serkan Sarı

        85- Servet Mullaoğlu

        86- Seyit Torun

        87- Sibel Suiçmez

        88- Suat Özçağdaş

        89- Sururi Çorabatır

        90- Süleyman Bülbül

        91- Süreyya Öneş Derici

        92- Şeref Arpacı

        93- Tahsin Becan

        94- Tahsin Ocaklı

        95- Talat Dinçer

        96- Talih Özcan

        97- Tekin Bingöl

        98- Turan Taşkın Özer

        99- Türkan Elçi

        100- Türker Ateş

        101- Uğur Bayraktutan

        102- Ulaş Karasu

        103- Umut Akdoğan 104- Utku Çakırözer

        105- Ümit Dikbayır

        106- Ümit Özlale

        107- Veli Ağbaba

        108- Yaşar Tüzün

        109- Yunus Emre

        110- Yüksel Taşkın

        111- Zeynel Emre

        İMZA VERMEYEN MİLLETVEKİLLERİ

        CHP'de kurultay çağrısına imza vermeyen 27 milletvekili ise şöyle:

        Deniz Demir

        Semra Dinçer

        Hüseyin Yıldız

        Orhan Sarıbal

        Gülizar Biçer Karaca

        Jale Nur Süllü

        Hasan Öztürkmen

        Erdoğan Toprak

        Gamze Akkuş İlgezdi

