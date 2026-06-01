CHP'li 111 milletvekilinden 12 Temmuz'da kurultay yapılması çağrısı geldi
CHP'de kritik haftada gözler atılacak yeni adımlarda. Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 111 milletvekili 12 Temmuz'da kurultay yapılması istedi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, yani istinafın "mutlak butlan" kararıyla birlikte Genel Başkanlığa dönmesi sonrası gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi.
Söz konusu gelişme sonrası Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel ve ona yakın siyasetçiler, bugün itibariyle “en kısa zamanda kurultay yapılması” için imza toplamaya başlamıştı.
111 MİLLETVEKİLİNDEN KURULTAY ÇAĞRISI
Cumhuriyet Halk Partisi'nden 111 milletvekili ortak bir açıklama paylaştı. Açıklamada, “Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir.” denildi.
25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde patinin seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
İMZA VEREN 111 MİLLETVEKİLİ
Halen 138 milletvekili bulunan CHP'deki 111 milletvekilleri şöyle sıralandı
1- Özgür Özel
2- Murat Emir
3- Gökhan Günaydın
4- Ali Mahir Başarır
5- Adnan Beker
6- Ahmet Baran Yazgan
7- Ahmet Tuncay Özkan
8- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
9- Ali Gökçek
10- Ali Öztunç
11- Aliye Coşar
12- Aliye Timisi Ersever
13- Asu Kaya
14- Aşkın Genç
15- Ayça Taşkent
16- Ayhan Barut
17- Aykut Kaya
18- Aylin Yaman
19- Aysu Bankoğlu
20- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
21- Barış Karadeniz
22- Bekir Başevirgen
23- Bilal Bilici
24- Burhanettin Bulut
25- Bülent Tezcan
26- Cavit Arı
27- Cem Avşar
28- Cemal Enginyurt
29- Cumhur Uzun
30- Deniz Yavuzyılmaz
31- Deniz Yücel
32- Doğan Demir 33- Ednan Arslan
34- Elvan Işık Gezmiş
35- Engin Altay
36- Ensar Aytekin
37- Evrim Karakoz
38- Evrim Rızvanoğlu
39- Eylem Ertuğ Ertuğrul
40- Fahri Özkan
41- Fethi Açıkel
42- Gamze Taşcıer 43- Gizem Özcan
44- Gökan Zeybek
45- Gökçe Gökçen
46- Gülcan Kış
47- Gürsel Erol
48- Harun Özgür Yıldızlı
49- Hasan Öztürk
50- Hikmet Yalım Halıcı
51- İbrahim Arslan
52- İlhami Özcan Aygun
53- İsmail Atakan Ünver
54- İsmet Güneşhan
55- İzzet Akbulut 56- Kayıhan Pala
57- Mahmut Tanal
58- Mehmet Güzelmansur
59- Mehmet Salih Uzun
60- Mehmet Tahtasız
61- Melih Meriç
62- Metin İlhan
63- Murat Bakan
64- Murat Çan
65- Mustafa Erdem
66- Mustafa Sarıgül
67- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
68- Mühip Kanko
69- Müzeyyen Şevkin
70- Nail Çiler
71- Namık Tan
72- Nermin Yıldırım Kara
73- Nimet Özdemir
74- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
75- Nurten Yontar
76- Okan Konuralp
77- Orhan Sümer
78- Özgür Ceylan
79- Özgür Erdem İncesu
80- Özgür Karabat
81- Reşat Karagöz
82- Seda Kaya Ösen
83- Selma Aliye Kavaf
84- Serkan Sarı
85- Servet Mullaoğlu
86- Seyit Torun
87- Sibel Suiçmez
88- Suat Özçağdaş
89- Sururi Çorabatır
90- Süleyman Bülbül
91- Süreyya Öneş Derici
92- Şeref Arpacı
93- Tahsin Becan
94- Tahsin Ocaklı
95- Talat Dinçer
96- Talih Özcan
97- Tekin Bingöl
98- Turan Taşkın Özer
99- Türkan Elçi
100- Türker Ateş
101- Uğur Bayraktutan
102- Ulaş Karasu
103- Umut Akdoğan 104- Utku Çakırözer
105- Ümit Dikbayır
106- Ümit Özlale
107- Veli Ağbaba
108- Yaşar Tüzün
109- Yunus Emre
110- Yüksel Taşkın
111- Zeynel Emre
İMZA VERMEYEN MİLLETVEKİLLERİ
CHP'de kurultay çağrısına imza vermeyen 27 milletvekili ise şöyle:
Deniz Demir
Semra Dinçer
Hüseyin Yıldız
Orhan Sarıbal
Gülizar Biçer Karaca
Jale Nur Süllü
Hasan Öztürkmen
Erdoğan Toprak
Gamze Akkuş İlgezdi
