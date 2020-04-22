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CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarından 23 Nisan ve ramazan açıklaması

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ramazan ayı dolayısıyla ortak açıklama yaptı.

chp
AA

Büyükşehir Belediye Başkanlarının imzalarının yer aldığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını büyük bir coşku ve gururla kutlamaktan kıvanç duyulduğuna vurgu yapıldı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları şükran ve minnetle anılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclis'inin 100. yaşı kutlu olsun. Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan gününün, hem yurdumuzdaki hem de dünyadaki tüm çocuklara mutluluk getirmesini temenni eder; tüm ulusumuzun, başta yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere, yurt dışında yaşayan tüm yurttaşlarımızın ve çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutlarız.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın hemen ardından 24 Nisan gününün başlamasıyla ilk sahurla mübarek ramazan ayına da girmiş bulunacağız. Bu mübarek ayın milletimize ve ayırt etmeksizin tüm insanlığa sağlık, huzur ve refah getirmesini temenni ederiz. İlk kez toplu iftarların, teravihlerin, sahurların ve sokakta ramazan eğlencelerinin olmadığı bir ay geçireceğiz. Üzgünüz. Biraz buruk da olsa ramazan ayının tüm faziletlerine uygun bir şekilde yaşanıyor olmasını temenni ediyor, tüm ibadetlerin ve duaların kabulünü yüce Allah'tan diliyoruz."

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın imzaları yer aldı.

 

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