CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin yerel seçimlerde çıkaracağı adaylarla ilgili olarak Habertürk'te ekranlara gelen Teke Tek programında açıklamalarda bulundu.

Altaylı'nın "CHP büyük şehirlerde hâlâ neden adayları açıklamadı" sorusuna Oğuz Kaan Salıcı şu yanıtı verdi:

"ADALET VE KALKINMA PARTİSİ'NİN ELİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Bir aday bulamadı durumu yok. Adı geçen birçok arkadaşımız var. Adalet ve Kalkınma Partisi normal koşullarda adaylarını erken açıklamazdı. Kampanya yürütmek gibi bir sıkıntısı yok, kadro sıkıntısı yok. Aslında en erken açıklayan biziz ama İstanbul, Ankara gibi büyük şehirleri açıklamadık diye geç kaldığımız söyleniyor. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP nerelerde aday çıkarıyorlar, Cumhur İttifakı devam edecek mi, bunu görüp açıklamak istiyoruz. Ankara'da, İzmir'de aday açıkladılar. İstanbul'da açıklamaları bekleniyor.Biz şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elini görüyoruz."

Salıcı, Altaylı'nın "Karşı tarafın elini çok güçlü görürseniz ne yapacaksınız?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Ortada eşitsiz bir rekabet varsa el görmek işe yaramayabilir. Ama Ankara'da el görmek, İstanbul'da el görmek önemli"

"VATANDAŞ BU SEÇİMDE ABD İLE İLİŞKİLERİ SORGULAMIYOR"

AK Parti'nin yerel seçimleri devletin bekası sorunu haline getirdiğini öne süren CHP'li Salıcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ortada bir yerel seçim var. Türkiye'de rejimin sorgulandığı bir yapının içine girmiş değiliz. Hastaneler kapanıyor, patates soğanın fiyatı el yakıyor. Bütün bunların çerçevesi içerisinde vatandaş bizden hizmet bekliyor. Küçükçekmece'deki vatandaş ayrı bir hizmet bekliyor, Pursaklar'daki vatandaş ayrı bir hizmet bekliyor.Bunun devletin bekasıyla ne ilgisi var. Mesele gayet basit. Vatandaşın siyasiye sorduğu bu: Bana hizmet verecek misiniz? Konutla ilgili, kentsel dönüşümlerle ilgili, suyun fiyatı, doğalgazın fiyatıyla ilgili problemlerim var, bunlarla ilgili ne yapacaksınız?"

"CHP'DE KÜSKÜNLÜK OLABİLİYOR ANCAK BİZ TAMİR EDİYORUZ"

Altaylı'nın "CHP'de küskünler var mı?" sorusuna "Her parti gibi bizde de var" diyen Salıcı, devamla şunları söyledi:

"CHP'de adaylaşma süreci başlı başına işin kendisi. Biz adaylarımızı örgütümüze sorarız, onlarla beraber belirleriz. Adalet ve Kalkınma Partisi 60 yerde belirledi. Biz sayıca daha fazla belirledik. İşin dönüp dolaştığı yer Ankara, İstanbul, İzmir. Algı buradan oluşuyor. Vatandaşlarımız bunun için sorabilir. Arkadaşımız adaylaştığında diğer arkadaşlarımız da o süreci devam ettirecektir. CHP'de küskünler oluyor. Biz bu alanı tamir ediyoruz. Biz muhalefet partisiyiz. Siyasi bir bakış açısıyla bu süreci yönetiyoruz. Dağıtacak olanaklarımız var. Daha erken hallolursa küskünleri toparlamak daha kolay olur mu, olur."

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