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Ezan Türkçemi Arapça mı tartışması
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Ezan dünyanın her yerinde Arapça okunur" dedi

Türkçe ezan tartışmasını gündeme getiren CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkçe ezan tartışmasını doğru bulmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, “Arapça ezan-Türkçe ezan tartışmasının bırakılması lazım. Arapça ezan İslam dinimizin bir değeridir. Dünyanın neresinde okunursa okunsun ezanın İslam’ın bir çağrısı olduğunu ifade eder ki dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur. Ve ezana saygı gösterilir” dedi. CHP’li olan, CHP’nin kararlarına ve politikalarına uymak zorundadır" diyen Kılıçdaroğlu, "İstediğim gibi hareket ederim derseniz o zaman partiden ayrılırsınız" ifadelerini kullandı

09.11.2018 - 07:34 | Güncelleme: Genel

Türkçe ezanı gündeme getiren CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın disipline oy birliğiyle sevk edildiğinin altını çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu tartışmanın başlatılmasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, parti politikalarına uymadan başına buyruk hareket edenlere ise kapıyı gösterdi.

CHP Lideri şöyle konuştu: “CHP’li olan, CHP’nin kararlarına ve politikalarına uymak zorundadır. Herkes istediği gibi hareket edemez. İstediğim gibi hareket ederim derseniz o zaman partiden ayrılırsınız. CHP’de olduğunuz sürece CHP’nin politikalarına göre hareket etmek durumundasınız.”

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kılıçdaroğlu ezan tartışmasını doğru bulmadığını ifade edip, şöyle devam etti: “Bu tür tartışmaları asla doğru bulmam. CHP olarak bu tür konuların tartışılmasında hassasız. Ne ben ne de arkadaşlarım bunu doğru bulmaz. Halkın bu kadar sorunu varken ezan tartışmasının açılmasını ise hiç doğru bulmam. Ki şunu da unutmamak gerekir, 16 Nisan 1950 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen ezanın Arapça okunabilmesine ilişkin yasa teklifine CHP grubu olumlu oy vermiştir. Sizin gazetenizin o dönemdeki başlığı da şöyleydi: 'CHP de müzakerenin başlangıcında bu karara muhalif olmadığını bildirdi.'

"EZAN ARAPÇA OKUNMALI"

Kılıçdaroğlu, “Ezan nasıl okunmalı, Türkçe mi Arapça mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Efendim, Arapça ezan-Türkçe ezan tartışmasının bırakılması lazım. Arapça ezan, İslam dinimizin evrensel bir değeridir. Dünyanın neresinde okunursa okunsun ezanın İslam’ın bir çağrısı olduğunu ifade eder. Ki dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur. Ve dünyanın her noktasında ezana saygı gösterilir. Bütün dünyada Arapça olarak okunur. Ve ezan okunduğunda dünyanın her tarafında saygı gösterilir. Biz politikacılar bir yerde konuşma yapıyorsak ezan okunduğunda saygımızdan dolayı konuşmamızı keser, ezanın bitmesini bekleriz. Çünkü bir toplum gelenekleri, görenekleri ve inançlarıyla yaşar. Biz CHP olarak toplumun değerlerine saygı gösteririz.”

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YORUMLAR 5
  • Misafir 38 saniye önce
    böyle chp liler olduğu sürece akp.nin başarılı olmasına gerek yok.yine banko kazanır.
  • Misafir 3 dakika önce
    yanlış saat bile günde iki defa doğruyu gösterir
  • Misafir 3 dakika önce
    TÜRKMEN BEYİ KILIÇDAROĞLU NA HELAL OLSUN, SELAM OLSUN.
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