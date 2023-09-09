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        Haberler Gündem Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu İzmir'de düzenlenen 100'üncü Yıl Buluşması'nda konuştu

        CHP Lideri Kılıçdaroğlu İzmir'de düzenlenen 100'üncü Yıl Buluşması'nda konuştu

        CHP'nin Türkiye'nin bağımsızlık savaşının ve onun devamında gerçekleşen devrimlerin öncüsü olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'nin tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihiyle özdeştir. 100 yıl boyunca Mustafa Kemal'in dediği gibi, 'Memleket ve milletin her türlü dayanaktan mahrum bırakıldığı, uğursuz bir hengamenin yaşandığı bir dönemde, herkesi çatısının altında buluşturan mukaddes, devrimci bir parti' olmaktan vazgeçmedik. Asla ve asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 22:58 Güncelleme: 09.09.2023 - 22:58
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        "Asla vazgeçmeyeceğiz"
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        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP, Türkiye'nin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde umutsuzluğu yıkacak tek adrestir. Çünkü CHP, Türkiye'nin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde umutsuzluk aşılanamayacak tek adrestir" dedi.

        CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla 8- 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerin ikinci günü Anıtpark'ta düzenlenen '100'üncü Yıl Buluşması' isimli program ile sürdü. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra; CHP’nin eski genel başkanları, parti genel başkan yardımcıları, CHP'li milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

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        'HER BİR TARTIŞMA CHP’Yİ GÜÇLENDİREN SONUÇLAR DOĞURMUŞTUR'

        Konuşmasına CHP'nin kuruluşu ve siyasi tarihini anlatarak başlayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin halkın hürriyetini ve hakimiyetini ortadan kaldırmak isteyen kişi ve kurumlara karşı devrimci bir ruhla dikilmeyi ilke edindiğini belirterek, "Bu temel ilke doğrultusunda parti içi tartışmalardan da çekinmemiş; aksine parti içi tartışmaları yenilenmenin aracı olarak kabul etmiştir. Her bir CHP’li; etik ilkelere bağlı kalınarak yapılan tüm tartışmaları, Büyük Atatürk'ün önderliğinde başlayan ve ülkemizin kalıcı olarak demokratikleşmesi hedefini taşıyan devrimci mücadelemize bir katkı olarak niteler. Bu bağlamda, yüzyıllık tarihimiz boyunca yaşadığımız tüm tartışmalar, yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür. Her bir tartışma CHP'yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur" diye konuştu.

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        'YAŞASIN CUMHURİYET HALK PARTİSİ'

        CHP'nin Türkiye'nin bağımsızlık savaşının ve onun devamında gerçekleşen devrimlerin öncüsü olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "CHP'nin tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihiyle özdeştir. 100 yıl boyunca Mustafa Kemal'in dediği gibi, 'Memleket ve milletin her türlü dayanaktan mahrum bırakıldığı, uğursuz bir hengamenin yaşandığı bir dönemde, herkesi çatısının altında buluşturan mukaddes, devrimci bir parti' olmaktan vazgeçmedik. Asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. O nedenledir ki; CHP, Türkiye'nin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde umutsuzluğu yıkacak tek adrestir. Çünkü; CHP, Türkiye'nin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde umutsuzluk aşılanamayacak tek adrestir. Biz başaracağız; tek adam rejimine karşı, diktatörlüğüne karşı elbette biz kazanacağız. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

        Programda ayrıca CHP'nin eski genel başkanları; Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Altan Öymen'e plaket takdim edildi. Partinin 100'üncü yılı için hazırlanan kısa film gösterimi gerçekleştirildi. Program Candan Erçetin konseri ile sona erdi.

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        #Kemal Kılıçdaroğlu
        #İzmir
        #haberler
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