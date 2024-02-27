CHP lideri Özgür Özel: Bu partiyi ayağa kaldırın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu.

Seçimler öncesi son grup toplantısı öncesi Özel, Memleket Partisi'nden CHP'ye katılan 3 isme rozetlerini taktı. Özel, belediye başkan adaylarını da grup toplantısında tanıttı. Özel, "Memleket Partililer ile CHP'liler arasında bir sorun olmaz. Burası her birine kapısının ardında kadar açık olduğu, birileri babaevinden uzak kaldıysa sıcak bir çorba ve ev olarak tuttuğumuz babaevimizdir" diye konuştu.

TRT'TE TEPKİ

CHP lideri Özel, TRT'te tepki göstererek şunları söyledi:

"TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa'ya dayanarak çıkarılmış. Anayasa diyor ki 'TRT özerktir ve tarafsızdır.' O tarafsız TRT, Murat Kurum 29 dakika Ekrem İmamoğlu 0, Hamza Dağ 26 dakika Cemil Tugay'a 0, Turgut Altınok'a 17 dakika Mansur Yavaş 0. Yapmış oldukları yayında tarafsız davranacaklarını bu Meclis talimat vermiş. İşte AKP'nin bir kamu televizyonunu kendi yayın organı haline getirdiğinin göstergesi. 1 Ocak'tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 952 dakika bana 43 dakika. Genel Merkez yanarsa haber yapacaklar herhalde. Beni de ölürsem cenaze törenimi verecekler herhalde. Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum.

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15 Temmuz akşamı uçaklar uçmaya başladı, tanklar harekete geçti. Haber geldi, asker darbe yapıyor. Ankara'daki milletvekillerini Genel Merkez'e çağırdık. 'Darbenin kimden geldiğine bakmaksızın, biz bu darbede demokrasiden Meclis'ten yana olmalıyız' dedim. 'Darbeye teslim olmayız, demokrasinin arkasındayız, darbenin karşısındayız' dedik. Meclis'i vurdular. Meclis'in canına okudular F-16'larla. Darbe gecesi Atatürk'ü hatırlayanlar bugün TRT'nin yayınında TRT'nin adını anınca yayını kesiyorlar."

MADEN GÖÇÜKLERİ: BİR KEZ DAHA SİNYAL VERİYOR

Elazığ Palu ve Erzincan İliç'te maden göçüklerini Meclis gündemine getiren Özel, "Madenler alarm vermeye devam ediyor" dedi. Özel, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasını hatırlatırken, "O günden bugüne bir arpa boyu yol alınmadığı gibi, işçiler üç vardiya çalışmaya devam ediyor" dedi.

CHP lideri, Meclis'e 43 maden yasası geldiğini işaret ederek, "İçinde işçi sağlığı ve güvenliği için tek bir madde yok" ifadelerini kullandı. Özel, "Madenler bir kez daha sinyal veriyor. Bir kez daha dikkatimizi oraya çekiyor" diye konuştu.

Sosyalist Enternasyonal toplantısındaki konuşmasını hatırlatan Özgür Özel, "Erdoğan Sakarya'daydı. 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' diye. Polis apar topar o pankartı topladı. İsrail'e giden gemiler gübre taşıyor, bomba yapılıyor, Filistin'in üzerine yağıyor" diye konuştu.

"BAYRAM İKRAMİYESİNDEN 18 KG KIYMA ÇALINDI"

"Acı bir reçete geliyor" diyen Özgür Özel, "31 Mart'tan sonra zamlar, tasarruf genelgeleri arka arkaya gelecek. Ankara'da ekmeği 15 liraya çıkardılar, 10 liraya indirdiler. Şimdi pide 15 lira olmuş. Geçen sene 300 gr pide 10 lira, bu sene 250 gr pide 15 lira. Böyle olduğunda zam yüzde 80. Hani enflasyon yüzde 64'tü. Et ve Balık Kurumu önündeki kuyruğu hepimiz gördük. 1 kg kıymayı yarı fiyatına alabilmek için neredeyse 1 km kuyruk oluştu. Bunların tamamı ya emekli ya işsiz. 2 bin liralık bayram ikramiyesi 3 bin lira yapılan emekli orada. 2018'de verilen 1000 lira 24 kg kıyma alınıyormuş, şimdi verdikleri 3 bin lira ile 6 kg kıyma alınıyormuş. Emeklinin bayram ikramiyesinden 18 kg kıyma çalınmıştır" dedi.

"EMEKLİ KART ÇIKARALIM"

Özel, "Belediyelerimizin çeşitli uygulamaları var. 1 Nisan sonrası hepsini çatı altında toplayacağız. Buradan çağrı yapıyoruz; bu kartı emekli kartına çevirelim. Gelin 3 gün daha çalışalım. Emekli kart çıkaralım. Hem 17 bin lira yükleyelim, hem 15 günde 1 kg et alacak ücreti yükleyelim, hem ulaşımda, belediyede, doğalgazda geçecek indirimi yükleyelim. Bütünleşik emekli kart uygulaması getirelim. Üzerimize ne düşerse yerine getirmeye hazırız. Bir emekli kart çıkaralım bu zulmü bitirelim" dedi.

İŞSİZLİK SİGORTA FONU ELEŞTİRİSİ

İşsizlik Sigorta Fonu hakkında konuşan Özgür Özel, "Bu fonu duble yolda bile kullandılar. İşsizlik Sigorta Fonu'ndan işçiye ödenen 21,7 milyar lira. İşverene teşvik 78 milyar lira. Böyle kanun olur mu? Kanun diyor ki; Fon'daki biriken toplam kaynağın yüzde 30'u kullanılabilir. Bunu yüzde 50'ye çıkarıyorlar. Bu yüzde 67 yetmemiş, işverene daha fazla ödenmesi için alan açıyorlar. Bu yapılan düzenlemeyi AYM'ye taşıyacağız" diye konuştu.

28 ŞUBAT SÜRECİ: AF YETKİNİ KULLAN

CHP lideri Özgür Özel, 28 Şubat döneminde yaşananları hatırlatırken şunları söyledi:

"O baskı döneminde olanlardan şikayet edenler devletin televizyonunu parti televizyonu, devletin tüm imkanlarını kendilerine tahsis etmiş durumdalar. 28 Şubat'ta yaşananların bugün her gün yaşatıldığı bir sürece getirdiler. 28 Şubat'ın bir mağdurları daha var ki, onları anmazsak büyük bir haksızlığa neden olmuş oluruz. Emir-komuta zinciri içinde 28 Şubat davasında içeride insanlar yatıyor. Çetin Doğan, Fevzi Türker, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak. Bu neyin kini, neyin intikamı. 28 Şubat yaşandı, hükümet değişti. Sen Erbakan Hoca'yla beraber sen 'Milli görüş gömleğini çıkardım' dedin. 28 Şubat'ın devamında partinin iktidara getirilmesi sağlandı. Şimdi çıkmış, iktidarını borçlu olduğu o süreçte bir suçu olmayan, 30 yıl sonra belki hayatının son günlerini geçirecek olan bu güzelim insanlara içerde tutarak zulüm ediyorsun. Af yetkini domuz bağcılara, Sivas canilerine kullanıyorsun. Sana o süreçte askerin siyasete müdahale olduğu denilen o süreçte ne kadar dahli olduğu bilinmeyen insanlara kin duyuyorsun."

İTTİFAK TARTIŞMASI

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki karşılıklı açıklamalara dikkat çeken Özgür Özel, "Eski dosttan düşman olmaz. Dün öptüğümüze tükürmek yok. Bizden millet bunu istemez. İki taraf da ittifak ortağından ayrılmış; iyi insanlar diyoruz. Ne yöneticileriyle kavga ediyoruz. Bir yandan hocasının emaneti, son seçimlerde ittifak ortağına sirk canbazı diyor... Fatih Bey kendi değerlendirmesini yapar. 14 Mayıs'ta kendisini iktidarda tutan YRP seçmeninde, hatta AKP ve MHP seçmenine şunu diyoruz; Cumhur İttifakı kasvetli bir iktidardır. Kime yıldırım düşüreceğini bilemezsiniz. Cumhur İttifakı'nı dengelemenin tek yolu Türkiye ittifakıdır. Bütün Türkiye'yi hep birlikte kucaklıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda il, ilçe başkanlarına, milletvekillerine seslenen Özgür Özel, "Atatürk'ün partisi iktidar olmak için görev bekliyor. İl Başkanlarım, örgütü ayağa kaldırın, partiyi ayağa kaldırın. Gidin ve bu seçimi kazanın!" diye seslendi.