MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ İÇİN SON TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?

Siyasi partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre 9 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00'de dolacak.

YSK'nin seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini 9 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığına sunması gerekiyor.

Bu kapsamda şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ye sundu.

Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.