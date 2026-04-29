        CHP, muhalefet partileri ile ortak mitinglere hazırlanıyor | Son dakika haberleri

        CHP, muhalefet partileri ile ortak mitinglere hazırlanıyor

        Cumhuriyet Halk Partisi, yeni yol haritasını belirledi. 4 Mayıs'ta 81 ilde sahaya inilecek. Diğer muhalefet partileriyle de ortak mitingler düzenlenmesi öngörülüyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 11:42 Güncelleme:
        CHP'den "ortak miting" kararı

        CHP, PM ve belediye başkanları toplantılarının ardından, Genel Başkan Özgür Özel, kurmaylarına özel bir çalışma yapılması için talimat verdi. Bu kapsamda DEM Parti ve İYİ parti olmak üzere muhalefet partileri ile ortak mitingler düzenlenecek.

        CAN ATALAY VE HASAN BİTMEZ İÇİN MİTİNG

        Yaz döneminde yapılması beklenen mitinglerde, Hatay'da; Can Atalay için, Genel Kurul Kürsüsünde Filistin'i anlatırken fenalaşarak hayatını kaybeden Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez için Kocaeli'de miting yapılabileceği kaydediliyor.

        KARADENİZ, AKDENİZ'DE BÖLGELERİNDE ORTAK MİTİNG

        Karadeniz, Akdeniz'de bölgelerin sorunlarına göre ortak mitinglerin düzenleneceği ifade ediliyor.

        TEMASLAR YÜRÜTÜLECEK, SORUMLULUK VURGUSU YAPILACAK

        CHP Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan temasları yürütecek. CHP'nin değil, tüm muhalefetin sorumluluk alması gerektiği vurgulanacak. Destek talep edilecek.

