CHP'nin 23 Haziran stratejisi netleşiyor

YSK'nın İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından, partisinin yetkili kurulları ile olağanüstü toplantıda buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim stratejisi için de kolları sıvadı. Bazı genel başkan yardımcılarını, kampanya takvimini netleştirmek üzere İstanbul'a gönderen CHP lideri, strateji için de yoğun mesai harcıyor.

SLOGAN BELLİ, SIRA STRATEJİDE

YSK'nın iptal kararı sonrası sosyal medyada paylaşılan "Her Şey Çok Güzel Olacak" mesajının, kampanyada ana slogan olması bekleniyor. Strateji de iki temel başlık üzerine inşa edilecek. Birincisi "haksızlık" vurgusu... Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, YSK süreci İstanbul'daki seçmene bu başlıkla anlatılacak. Kararın hukuka aykırı olduğu vurgulayarak, "gasp edilen hakkı, seçmen iade etmeli" denilecek. Kılıçdaroğlu'nun son grup toplantısında dile getirdiği "Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun adayıdır" ifadesi de bu başlıkta vurgulanacak. "Kucaklaşma" ve "haksızlığa karşı birlikte hareket etme" mesajı verilecek.

İMAMOĞLU MAHALLE MAHALLE DOLAŞACAK

Kampanya süresince CHP Lideri'nin yine salon toplantılarına ağırlık vereceği belirtiliyor. 16 Nisan Referandumu'ndan bu yana, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile kurulan temasın, 31 Mart'ta sonuç verdiği, 23 Haziran sürecinde de Kılıçdaroğlu'nun bu stratejiyi izleyeceği kaydedildi. Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'u mahalle mahalle dolaşacak. Kampanyaya da 31 Mart'ta en az oy aldığı ilçelerden, gidemediği mahallelerden başlayacak. CHP kaynakları "amaçlarımızdan biri de AK Parti'ye oy veren vatandaşların vicdanına seslenmek" ifadesini kullanıyor. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri ile milletvekilleri de İstanbul'da olacak. 970 mahalle için özel gruplar oluşturularak, "bire bir temas" sağlanacak. Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nin tüm demokratlarını göreve çağırıyorum" ifadesinden hareketle, kanaat önderleri de devreye sokulacak. Amaç, İstanbul'a farklı kentlerden göç etmiş vatandaşlarla bir araya gelmek.

KAMPANYADA EKONOMİ ANLATILACAK

Üzerinde durulacak bir diğer başlık da ekonomi... CHP gelişmeleri "kriz" vurgusuyla anlatacak. Hem sorun tespiti yapılacak hem de çözüm önerileri, CHP'nin yönettiği kentlerdeki örnekleri ile anlatılacak. Yerel yönetimlerde atılacak doğru adımlarla, ekonomik sorunların üstesinden gelinebileceği vurgulanacak.