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        Haberler Gündem Politika CHP Sözcüsü Sarı'dan Öztrak'ın grup başkanı olarak atandığı iddialarına ilişkin açıklama

        CHP Sözcüsü Sarı'dan Öztrak'ın grup başkanı olarak atandığı iddialarına ilişkin açıklama

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yerine CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın atandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 13:05 Güncelleme:
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        Öztrak iddialarına ilişkin açıklama
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Bazı basın yayın organlarında CHP Genel Merkezi tarafından TBMM'ye bir yazı gönderildiğinden bahisle; Manisa Milletvekilimiz Sayın Özgür Özel'in yerine Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Öztrak'ın Grup Başkanı olarak atandığına yer verilmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır. Partinin yetkili kişilerince teyit edilmeden servis edilen bu tür haberler konusunda daha özenli davranılması beklenmektedir.

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