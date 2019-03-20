CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı tarafından yapılan yazılı açıklamada parti teşkilatın seçimlerin sonuçlanmasına kadar olası provokasyonlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

"BU YILA ÖZGÜ OLMAK KAYDIYLA"

İYİ Parti'nin yayınladığı genelgede Nevruz Bayramı kutlandı ve 'bu yıla özgü' olmak kaydıyla hiçbir il ve ilçede İYİ Parti teşkilatlarının Nevruz etkinliği düzenlenmeyeceği kaydedildi.