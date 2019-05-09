CHP ve İYİ Parti YSK’ya başvurarak İstanbul’da 39 ilçenin tamamında seçimlerin iptalini ve yenilenmesini talep etmişti. CHP tam kanunsuzluk başvurusunda 24 Haziran’dan yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin de iptalini istedi.

Başvuru dilekçesinde, "Madem sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal ediliyor, o zaman aynı usulle teşkil edilen sandık kurullarının görev yaptığı 24 Haziran seçimleri de iptal edilmeli" görüşüne yer verildi.

YSK’nın her iki partinin tam kanunsuzluk başvurularını Pazartesi karara bağlaması bekleniyor. YSK’nın bu süreye kadar yenileme seçimlerine dair hazırlık genelgesi ve seçim takvimi üzerinde çalışacağı kaydediliyor.