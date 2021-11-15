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Christmas ne zaman kutlanacak 2021? Noel hangi güne denk geliyor? 2021 noel tarihleri

2021 Christmas için artık geri sayım başladı. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın da merakla beklediği noel ile ilgili araştırmalar gittikçe artıyor. Peki bu yıl christmas ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Christmas ne zaman kutlanacak 2021? Noel hangi güne denk geliyor? 2021 noel tarihleri

Noel Bayramı ne zaman? Doğu Kiliseleri (Apostolik Ortodoks Süryani, Ermeni, Kıpti, Habeş) ve Batı Kiliseleri ( Katolig ve tüm Ortodoks Kiliseleri) Noel Bayramı'nı farklı tarihlerde kutluyorlar. Peki, Noel Bayramı ne zaman? İşte, Hz. İsa'nın doğumgünü olarak kutlanacak olan Noel Bayramı tarihi...

NOEL BAYRAMI NE ZAMAN?

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri (Süryani, Habeş, Kıpti) Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık'ta kutlamaya başlamıştır.

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