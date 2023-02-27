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Haberler Sağlık Çıban Nasıl Geçer? Kör Çıban Nasıl Patlatılır?
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Çıban nasıl geçer? Kör çıban nasıl patlatılır?

Çıban, deride oluşum göstermekte olan enfeksiyon nedeni ile cildin kabarmasına ve ağrılı şişlikler oluşmasına sebebiyet vermekte olan bir deri hastalığı olarak bilinmektedir. Aslında kendiliğinden iyileşebilmekte olan bir durumdur. Ancak bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarının oluşumuna neden olabilmektedir.

Çıban Nasıl Geçer? Kör Çıban Nasıl Patlatılır?
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Çıban Nedir?

Çıban deride bulunmakta olan kılların köklerine bir bakterinin girmesi ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Ağrılı ve şişliklere yol açmakta olan bir durumdur. Vücudun hemen her yerinde çıkabilmektedir. Ancak genellikle boyun, yüz, koltukaltı ve kalça bölgelerinde çıkmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu bölgelerde oluşum göstermekte olan çıbanın nedenleri arasında şunlar yer almaktadır:

  • Bağışıklık sisteminde var olan sorunlar
  • Başta egzama olmak üzere kronik deri hastalıkları
  • Böbrek yetmezliğinin bir belirtisi
  • Kemoterapinin yan etkisi
  • Şeker hastalığı sonucu
  • Fazla kilo ve obezite
  • Sık terleme

Çıban Nasıl Geçer?

Genellikle kendiliğinden iyileşmekte olan bir durumdur. Fakat çıbanın 2 haftadan uzun sürmesi ve sayısının fazla olması, boyutunun büyümesi gibi durumlar meydana geldiğinde mutlaka kişinin uzman bir hekime başvurması gerekmektedir. Aksi takdirde olumsuz durumlar meydana gelebilmektedir. Aynı zamanda çıban nasıl geçer sorusuna yönelik doğal tedavi yöntemlerinin de var olduğu bilinmektedir. Ancak bu tedavi yöntemleri herkes için uygun olmayabilmektedir. Bundan dolayı da mutlaka kişinin ilk olarak uzman bir hekime danışması önerilmektedir.

Çıbana iyi gelen bitkisel yöntemlerin başında çay çiçeği bulunmaktadır. Ancak bu bitki tek başına kullanıldığında cilde zarar vermektedir. Bundan dolayı da bir karışı haline getirilerek kullanılması önerilmektedir. Genellikle zeytin yağı ile karıştırılarak kullanılmaktadır. Bunun dışında Hint yağının da benzer bir etkisi bulunmaktadır. Sarımsak da tedavi amacıyla kullanılmaktadır.

Kör Çıban Nasıl Patlatılır?

Sık merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi olan kör çıban nasıl patlatılır sorunun aslında çok yanlış olduğu söylenebilmektedir. Çıban patlatmak doğru bir durum değildir. Oldukça zararlıdır ve kesinlikle önerilmemektedir. Ayrıca patlatılması başkasına bulaşma ihtimalini de artırmaktadır. Bununla birlikte patlatıldığında çevresine enfeksiyon bulaşabilmektedir.

Çıbana Ne İyi Gelir?

Pek çok kişide oluşum göstermekte olan çıbana çay çiçeğinin iyi geldiği bilinmekte fakat bu çiçeğin tek başına kullanımı önerilmemektedir. Çünkü cilt için zararlı olabilmektedir. Zeytin yağı ile karıştırılarak uygulanasının daha doğru olduğu bilinmektedir. Bunun dışında uygulanmakta olan pek çok tedavi yöntemi bulunmaktadır ancak öncelikle uzman bir hekime danışılması gerekmektedir. Ardından bu yöntemler uygulanabilmektedir. Aksi takdirde olumsuz sonuçlar oluşma ihtimali oluşmaktadır.

Kalçada Çıban Neden Çıkar?

Zayıflamış bir bağışıklık sistemi, dar giysiler, enfekte olma, cilt teması ve kötü hijyen sonucunda bu durum oluşum gösterebilmektedir. Pek çok farklı nedenden dolayı oluşum gösterebilmekte olan bu duruma dikkat edilmesi gerekmektedir.

Çıban Patlatmak Zararlı mı?

Çıbanın patlatılması son derece yanlış bir durumdur. Eğer patlatılırsa olumsuz durumlara, enfekte olmaya yol açabilmekte ve başkalarına bulaşabilmektedir.

Sürekli Çıkan Çıban Hangi Hastalıkların İşareti Olabilir?

Sadece bir çıban çok önemli bir durum değildir ve kendiliğinden iyileşebilmektedir. Ancak birden fazla çıbanın bir arada ve sürekli yeniler durumda çıkması durumunda kişinin mutlaka muayene edilmesi gerekmektedir. Çünkü şeker hastalığı gibi hastalıklar bu durumu kolaylaştırabilmektedir. Uygun tedavi ile birlikte iyileşmenin gerçekleşmesine olanak sağlanabilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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