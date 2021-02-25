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Çiçek ihracatı yüzde 19 yükseldi

Türkiye'nin 1 Ocak-21 Şubat 2021 döneminde yaptığı çiçek ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış göstererek 23 milyon 752 bin dolara ulaştı

Çiçek ihracatı yüzde 19 yükseldi

Florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türü bulunan Türkiye, kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun grubunda ağırlıklı olarak ihracat yapıyor.

Sera ve yayla üretimiyle ihracat sezonunu 12 aya çıkaran Türkiye, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 83 ülkeye çiçek satışı gerçekleştiriyor.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2019 yılı rakamlarına ulaşarak 107 milyon dolarlık ihracata imza atan sektör, bu yıla da artışla başladı.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, 1 Ocak-21 Şubat 2020 döneminde 19 milyon 953 bin dolar değerinde 7 milyon 900 bin dal çiçek ihracatı yapıldığını söyledi.

Bu yılın aynı döneminde rakamlarda önemli bir artış gerçekleştiğini belirten Yılmaz, 9 milyon 500 bin dal çiçek ihracatı karşılığında 23 milyon 752 bin dolar gelir sağlandığını dile getirdi.

Yılmaz, yılbaşı ve Sevgililer Günü sevkiyatlarında artan talebin sektörün yüzünü güldürdüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"2020'ye girdiğimizde ilk iki ayda henüz salgın başlamamıştı. Geçen yılın normal rakamlarının üzerinde bir ihracatı bu yıl gerçekleştiriyoruz. Salgına rağmen 2021'e sektör olarak güzel girdik. İhracatta yüzde 19'luk artış gerçekleştirdik, böyle bir ortamda süs bitkilerinin bu başarıyı yakalaması gayet güzel. Çiçek normalde lüks tüketime giren bir ürün, piyasalardaki duruma baktığımızda sektördeki ihracat durağan olması gerekirken hiç durmadı, hızlı şekilde de devam ediyor."

'AVRUPA BİZE YÖNELDİ'

Çiçekte söz sahibi olan ülkelerin salgın sürecinde üretim yapamadığını, üretim yapan ülkelerin ise sınırların kapanması nedeniyle bunları gönderemediğini anlatan Yılmaz, "Buradan doğan açığı ise Türkiye olarak biz kapattık. Özellikle Avrupa bize yöneldi. Çiçek ihtiyacını bizden karşıladı, karşılamaya da devam ediyor. Sektör 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesaisine başladı. Süs bitkileri sektörü, iç pazarda özel günlerde canlılık kazanıyor. Ancak iç pazar da artık çiçeğin önemini anlamaya başladı. İnsanlar birbirlerine daha fazla çiçek hediye etmeye başladı." dedi.

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