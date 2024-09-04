Cide'de deniz üzerindeki 'hortum' kamerada
Batı Karadeniz'in gözde beldelerinden Cide'de akşam saatlerinde denizin üzerinde hortum oluştu
Giriş: 04.09.2024 - 22:14 Güncelleme: 04.09.2024 - 22:14
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, deniz üzerinde hortum oluştu. Kısa süre etkisini sürdüren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
TUĞTEPE MEVKİİNDEN GÖRÜNTÜLENDİ
Kastamonu'nun Cide ilçesinde akşam saatlerinde deniz üzerinde hortum oluştu. Kısa süreliğine oluşan hortum Tuğtepesi mevkisinde gözden kaybolurken, o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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