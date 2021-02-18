Çift Geyik Karaca konkordatodan çıktı

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Çift Geyik Karaca, 2018 yılının aralık ayında başlayan konkordato tasdik sürecini başarıyla tamamladı. Şubat 2021 tarihi itibarıyla ticari faaliyetlerini normal düzenine getiren Çift Geyik Karaca, Hazır Giyim ve Perakende sektöründeki faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

CÜNEYT GÜNEŞ; “PANDEMİYE RAĞMEN BAŞARILI BİR GRAFİK YAKALADIK”

Çift Geyik Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Güneş; “1917 yılından bugüne Türkiye’nin 104 yılına tanıklık eden markamız, 2018’in aralık ayında girdiği konkordato proje tasdik sürecini başarıyla tamamladı. Ticari faaliyetlerimizi tamamen normal düzenine getirerek, konkordatodan kaynaklı zorlu dönemi Şubat 2021 tarihli mahkeme kararıyla sonlandırmış olduk. Bu süreçte tüm banka borçlarımız temizlenmiş, tüm tedarikçi iş ortaklarımızla da vadesiz, peşin ticarete geçmiş bulunmaktayız. Bu zorlu gelişmeleri, tüm dünyayı etkisine alan pandemiye rağmen başarmış olmaktan ayrıca mutluyuz. Çift Geyik Karaca markası kuruluşundan bugüne dek olduğu gibi faaliyetlerine yüzde yüz yerli sermaye ile devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde markamızın ülke genelindeki verimli yayılma hedeflerini gerçekleştirirken, uluslararası alandaki faaliyetlerimizi de arttırma yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. ” dedi.