Çiftçilere destek olma amacıyla verilen çiftçi kredi desteği ilişkin flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçilere kredi desteğine ilişkin yaptığı açıklama ve daha fazlası ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...