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Çiftçi kredi desteği ne kadar ve nasıl alınır? Çiftçi destek kredisi kimlere verilir?

Çiftçi kredi destek ödemelerine dair son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Söz konusu duruma ilişkin hükümet kanadından önemli açıklamalar geldi. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce çiftçi vatandaşımızı yakından ilgilendiren durum ile ilgili son bilgileri bir araya getirdik...

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  • Çiftçi kredi desteği ne kadar ve nasıl alınır? Çiftçi destek kredisi kimlere verilir?

    Çiftçilere destek olma amacıyla verilen çiftçi kredi desteği ilişkin flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçilere kredi desteğine ilişkin yaptığı açıklama ve daha fazlası ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Çiftçi kredi desteği ne kadar ve nasıl alınır? Çiftçi destek kredisi kimlere verilir?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: 250 BİN TL

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere yeni destek paketlerini açıkladı. Buna göre 'çiftçi destek kredisi' kişi başı 250 bin TL’ye kadar yıllık yüzde 9.75 faiz ve 36 ay vade ile sunulacak. 
  • Çiftçi kredi desteği ne kadar ve nasıl alınır? Çiftçi destek kredisi kimlere verilir?

    'Tarımsal KOBİ kredisinde' ise üst limit 15 milyon TL, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan oranın yıllık faiz oranı yüzde 4.75 olacak. Yatırım kredilerinde 10 yıla kadar vade uygulanabilecek. 
  • Çiftçi kredi desteği ne kadar ve nasıl alınır? Çiftçi destek kredisi kimlere verilir?

    'Tarım borç transferi kredisinde', üst limit 5 milyon TL, yıllık faiz yüzde 9.75 ve 60 ay vade imkanı olacak. Başka bankalardan yüksek krediler kullanmış çiftçiler bu krediyle Ziraat Bankası'ndan uygun faiz oranlarıyla kredi borçlarını kapatabilecek

     
  • Çiftçi kredi desteği ne kadar ve nasıl alınır? Çiftçi destek kredisi kimlere verilir?

    ÇİFTÇİ DESTEK KREDİLERİ HAKKINDA AYRINTILAR

    -Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişi başı 250 bin TL’ye kadar yıllık faiz 9.75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.
  • Çiftçi kredi desteği ne kadar ve nasıl alınır? Çiftçi destek kredisi kimlere verilir?

    -Tarımsal KOBİ kredisi; Üst limiti 15 milyon TL, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan oranın yıllık faiz oranı yüzde 4.75. Yatırım kredilerinde 10 yıla kadar vade uygulanabilecektir.
  • Çiftçi kredi desteği ne kadar ve nasıl alınır? Çiftçi destek kredisi kimlere verilir?

    -Tarım borç transferi kredisi, üst limiti 5 milyon TL yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır. Başka bankalardan yüksek krediler kullanmış çiftçimizi Ziraat Bankamızda uygun faiz oranlarıyla kredi ile kapatmalarını sağlayacağız.

     
  • Çiftçi kredi desteği ne kadar ve nasıl alınır? Çiftçi destek kredisi kimlere verilir?

    -Ziraat Bankası’nın Genç ve kadın çiftçi kredilerini 500 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkartalım diyorum.
  • Çiftçi kredi desteği ne kadar ve nasıl alınır? Çiftçi destek kredisi kimlere verilir?

    -Tarım Kredisi takip hesabındaki çiftçilerimizden, ana para ödemesini yapanların çiftçilerimizin faizleri silinecektir.
  • Çiftçi kredi desteği ne kadar ve nasıl alınır? Çiftçi destek kredisi kimlere verilir?

    -Türkiye Yüzyılı’nın başlıklarından bir tanesi de ‘Üretimin Yüzyılı’dır.

    -Dilinde hayırlı söz olmayanların topunu bir araya getirseniz, şuradaki buluşmamızın hasılasının yanına bile yaklaşamazlar.

    -Üretmek için ter dökmek lazım. Başarı kazanmak için tecrübe ve hazırlık lazım.

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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