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        Haberler Ekonomi Emlak Çiftçi Towers Türkerler'de satış sürüyor - Emlak Haberleri

        Çiftçi Towers Türkerler'de satış sürüyor

        Türkerler, bankalardan aldıkları Çiftçi Towers Türkerler'de bulunan 111 daireyi satışa çıkardı. 15 Ocak'ta başlayan satış sürecinde yüzde 20'lik bölümün satıldığı kaydedildi. Daireler 1,9 milyon dolar ila 6,5 milyon dolar arasında fiyatlandı. Projede bulunan AVM'nin de yılın son çeyreğinde açılacağı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 17:19 Güncelleme: 29.04.2025 - 17:19
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        Çiftçi Towers Türkerler'de satış sürüyor
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        Türkerler Grubu, Zincirlikuyu'da bulunan ve Çiftçi Towers Türkerler adını alan iki kule halindeki binalarda satışa devam ediyor.

        15 Ocak'ta Türkerler'in bankalardan aldığı 111 dairenin satışı başladı. Şimdiye kadar yüzde 20'lik bölümün satıldığı belirtildi.

        Toplam 292 bin metrekare inşaat alanına ve arsa hariç 450 milyon dolar yatırım değerine sahip proje, 25 bin metrekare taban alanına oturan, zemin altı 10, zemin üstü 45’er katlı iki kuleden oluşuyor. Toplam 296 konutun bulunduğu projede bir de AVM bölümü yer alıyor.

        Satışı devam eden birinci el konut stoğunun 'lüks konut' segmentinde ödenen yüzde 20'lik KDV'nin ödenmeden alınabildiği aktarıldı. Bankaların üzerinden satış yapıldığı için bu rakamın ödenmediği kaydedildi.

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        Projede açık ve kapalı yüzme havuzları, spa & wellness alanları,fitness salonu, buhar ve sauna odaları, kafe-bar alanı, 400 metrelik koşu parkuru ve heliport olanaklar bulunuyor. Daireler kat ve büyüklüğüne göre 1,9 milyon dolar ila 6,5 milyon dolar arasında fiyatlandı.

        Konut sahiplerinin dairenin büyüklüğüne göre 35 bin ila 60 bin TL arasında aylık aidat ödediği aktarıldı.

        Yapılan tanıtım toplantısında deprem güvenliğine dikkat çekildi. Yapının dizaynında Türk Standartları ve Deprem Tasarım Yönetmeliği esas alınırken, uluslararası standartların da göz önünde bulundurulduğu belirtildi. 45 katlı kulelerin her biri, derin kazıklı temel sistemi üzerine inşa edildiği, sismik performans analizlerinin en yüksek ivme değerlerine göre simüle edildiği,binaların sismik izolatörlü yapıda olduğu kaydedildi. Kulelerin taşıyıcı sistemi betonarme, temel sistemi radye temel, zemin sınıfı Z1/ZA olarak belirlendi.

        AVM'NİN AÇILIŞI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Proje kapsamında hazırlıkları devam eden Mahall İstanbul da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Mahall İstanbul'da 40 bin metrekarelik kiralanabilir alan üzerine konumlanan 200 mağaza bulunuyor. Yatırım değeri 160 milyon dolar olan AVM projesi, 2025 yılının son çeyreğinde açılacak.

        Türkerler Gayrimenkul Yönetim A.Ş Genel Müdürü, projeyle ilgili şunları söyledi:

        “Çiftçi Towers Türkerler’in İstanbul’un bu lokasyonunda, uzun zaman bir araya gelemeyecek özelliklere sahip son proje olduğunu söyleyebiliriz. Şehrin tam kalbinde, böylesine kıymetli bir arazi bulmak neredeyse imkânsız. Projemizin yapı uygulaması, altyapı tasarımı ve deprem mühendisliğindeki derin tecrübesiyle Japonya’dan Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren ARUP tarafından yapıldı. Sydney Opera Binası ve Çin Olimpiyat Stadı gibi dünyanın en prestijli projelerinde imzası bulunan ARUP, Çiftçi Towers Türkerler’i de 600 metreyi aşan modern yüksek yapılar tasarlama konusundaki uzmanlığıyla hayata geçirdi. Projenin mimari tasarımını da McAslan&Partners gerçekleştirdi. Çiftçi Towers Türkerler’in bulunduğu konum, lokasyonunun kıymetinin ötesinde zemin sağlamlığı açısından da son derece değerli. Yapılan Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporuna göre, bu zemin sınıfı Z1/ZA olarak belirlendi. Türk Deprem Tasarım Yönetmeliği, ZA zemin sınıfını Türkiye’nin en sağlam zemin sınıfı olarak açıkladı. Kulelerin sismik izolatörlü yapısı binaların güvenliğini artırıcı önemli bir role sahip.”

        Çiftçi Towers Türkerler Teknik Özellikler

        • Proje alanı: 292.000 m²
        • Rezidans alanı: 84.000 m²
        • Sosyal alan: 1000 m²
        • Kule yüksekliği: 196 m (45 kat)
        • Tavan yüksekliği: Net 3,15 m / Brüt 4 m
        • Toplam daire sayısı: 296 (2+1’den 5+1’e)
        • Otopark kapasitesi: 2.500 araç (rezidans) + 1.200 araç (AVM)
        • Her daireye özel depo alanları
        • AVM kiralanabilir alan: 40.000 m²
        • Mağaza sayısı:200
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