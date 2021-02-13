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Haberlerİş-YaşamÇiftçiye kar ve zirai don uyarısı
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Bakan Pakdemirli'den çiftçiye kar ve zirai don uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçileri ve vatandaşları, zirai don tehlikesi ve yoğun kar yağışına karşı uyararak, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip edelim." ifadesini kullandı.

Çiftçiye kar ve zirai don uyarısı
AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kış şartlarına dikkati çekti.

Paylaşımında, "Yoğun kar yağışı ve don tehlikesine karşı dikkatli olalım, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip edelim." ifadesine yer veren Pakdemirli, kurumun iki infografiğini de kullandı.

Buna göre, Marmara Bölgesi'nde yarın günün ilk saatlerinde başlaması öngörülen yoğun kar yağışının 15 Şubat Pazartesi günü sabah 06.00'ya kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale gibi bölge illerinin de yağıştan payını alacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat) ile kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olacağı öngörülüyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

20 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı zirai meteorolojik uyarı ise özellikle Ege, Marmara, Akdeniz, Orta Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerini kapsıyor.

Buna göre, yarın saat 21.00'den başlayarak 20 Şubat saat 12.00'ye kadar soğuk havanın etkisini bu bölgelerde hissettirmesi bekleniyor.

Yurdun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don öngörülüyor. Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

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